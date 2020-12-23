Цена на нефть упала ниже 50 долларов

Мировые цены на нефть эталонных марок дешевеют на опасениях о том, что распространение новой разновидности коронавируса и вводимые в связи с этим в Европе ограничительные меры еще больше ослабят спрос на нефть. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в среду, 23 декабря.





Так, февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $0,77 (1,54%) – до $49,31 за баррель. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,83 (1,6%) – до $50,08 за баррель.





Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на $0,73 (1,55%) – до $46,29 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,95 (2%), до $47,02 за баррель.





Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $3,02 в пользу Brent.



