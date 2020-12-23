Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.72
USD
28.47
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
23 декабря 20, 13:08
Цена на нефть упала ниже 50 долларов
нефть
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures упала в цене до $49,31 за баррель, а баррель WTI теперь стоит $46,29.
Мировые цены на нефть эталонных марок дешевеют на опасениях о том, что распространение новой разновидности коронавируса и вводимые в связи с этим в Европе ограничительные меры еще больше ослабят спрос на нефть. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в среду, 23 декабря.

Так, февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $0,77 (1,54%) – до $49,31 за баррель. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,83 (1,6%) – до $50,08 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на $0,73 (1,55%) – до $46,29 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,95 (2%), до $47,02 за баррель.

Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $3,02 в пользу Brent.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Вопреки санкциям Медведчук продает нефтепродукты в США.ВИДЕО
В "УДАРе" заявили, что по их экзитполу у Кличко больше 50%
Активистка FEMEN в Одессе разделась у консульства Польши.18+
Карантин опустил мировые цены на нефть
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ВВП Украины вырос на 8,5% за квартал
noimageПольша может стать крупным партнером Украины
noimageКурс гривны рухнул еще больше
Лента новостей