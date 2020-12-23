ВВП Украины вырос на 8,5% за квартал

В третьем квартале 2020 года ВВП Украины вырос на 8,5%, всего за девять месяцев экономика сократилась на 3,5%, свидетельствуют данные Госстата.





При этом во втором квартале падение составило -11,4%, а в первом -1,3%.





Реальный ВВП в третьем квартале составил 1,1 триллиона гривен.





Номинальный ВВП страны (в фактических ценах) составляет 1,57 трлн грн.





По данным Минэкономики, по итогам октября падение экономики Украины замедлилось до 5,2% против 5,5% месяцем ранее





В ведомстве ожидают, что в первом квартале следующего года спад ВВП может составить 3%, но к концу года ожидается рост до 4,6%.



