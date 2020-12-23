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Новости
Экономика и Финансы
23 декабря 20, 13:09
ВВП Украины вырос на 8,5% за квартал
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За девять месяцев текущего года экономика сократилась на 3,5%. При этом в третьем квартале - выросла.
В третьем квартале 2020 года ВВП Украины вырос на 8,5%, всего за девять месяцев экономика сократилась на 3,5%, свидетельствуют данные Госстата.

При этом во втором квартале падение составило -11,4%, а в первом -1,3%.

Реальный ВВП в третьем квартале составил 1,1 триллиона гривен.

Номинальный ВВП страны (в фактических ценах) составляет 1,57 трлн грн.

По данным Минэкономики, по итогам октября падение экономики Украины замедлилось до 5,2% против 5,5% месяцем ранее

В ведомстве ожидают, что в первом квартале следующего года спад ВВП может составить 3%, но к концу года ожидается рост до 4,6%.

Источник: https://korrespondent.net/
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