США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2"

Сооружение газопровода было приостановлено год назад на заключительном этапе строительства после того, как судно-трубоукладчик Pioneering Spirit, принадлежащее швейцарской фирме Allseas прекратило работы под угрозой американских санкций.





Официально, Россия намерена возобновить работы с использованием собственных судов, однако, по американским данным, она также намерена воспользоваться специализированным судном Oceanic 500, которое сейчас находится на переоснащении на Канарских островах.





Объектом санкций могут стать компании, которые переоборудуют судно для его использования в качестве трубоукладчика. Как сообщает Reuters, несколько европейских фирм были привлечены к этим работам, но они не знали где будет использоваться это судно.





Соединенные Штаты настаивают, что сооружение "Северного потока-2" угрожает энергетической безопасности Европы, утверждая Россию в качестве главного поставщика энергоресурсов на континент.





Американские законодатели - и демократы и республиканцы - поддерживают использование санкций для предотвращения завершения строительства газопровода. В только что одобренном Конгрессом законопроекте об оборонных расходах предусмотрены меры на расширению диапазона действий санкций. Они будут направлены против фирм и индивидуальных лиц, имеющих отношение к укладке труб, страхованию оборудования и другим операциям, связанным с сооружением газопровода.





Строительство газопровода "Северный поток 2" силами европейских строительных компаний было приостановлено год назад после принятия военного бюджета США на очередной год, в который законодатели вписали запрет подрядчикам оказывать услуги по укладке морской магистрали.





После этого российская сторона занялась достройкой газопровода собственными силами. Две недели назад трубоукладчик "Фортуна" приступил к достройке 2,6-километрового отрезка магистрали в исключительной экономической зоне Германии.





На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).



