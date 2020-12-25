Во сколько обойдется украинцам праздничный новогодний стол

Совсем скоро наступит новый 2021 год. В связи с пандемией COVID-19 и карантинными мерами, многие украинцы будут праздновать его дома. Следовательно, как накрыть скромный, но красивый стол для родных и гостей - вопрос актуальный.

Podrobnosti.ua проанализировали цены на продукты и разобрались в том, во сколько обойдется праздничный стол в 2021 году.

Согласно данным научного центра "Институт аграрной экономики", в сравнении с предыдущим годом, средняя стоимость блюд к празднику выросла на 5,6%. Так, цена скромного стола на Новый год для семьи из четырех человек составит в среднем 1706,09 грн. Учтите, что стоимость указана без таких деликатесов, как красная рыба и икра.

Так, в 2021 году 3 кг салата "Оливье" традиционной рецептуры обойдется в 159,4 грн.

На уровне прошлого года будет стоить салат "Сельдь под шубой" (1,5 кг) - 120,4 грн.

Выросли расходы на мясные продукты. Полкило нарезки из сырокопченой колбасы "Салями" будет стоить 89,5 грн, подчеревок - 100 грн, битка из свинины свежего - 110 грн.

Мясо птицы по состоянию на конец нынешнего года является самым дешевым из всех видов мяса. За килограмм куриного филе придется заплатить в среднем 95 грн. В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 394,5 грн.

Также стоимость на некоторые продукты составляет:

Стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем 182,3 грн:

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 104 грн. За 2 кг мандаринов нужно будет заплатить 70 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем в 25 грн, лимон (200 г) - 9 грн.

Буханка белого хлеба (1 кг) будет стоить 24,95 грн, а шоколадные конфеты - 170 грн за 1 кг.

На счет алкоголя, средняя цена за бутылку шампанского составит 100 грн, а вот за 0,5л коньяка придется отдать в полтора раза больше - от 170 грн.

Любителям деликатесов нужно будет заплатить около 470 грн. Банка красной икры (120 г) обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы - в 220 грн.

Таким образом, стоимость новогоднего стола с деликатесами возрастет до 2 176 грн.

А о подарках вы уже подумали? Обратите внимание, что есть ряд вещей, которые в 2021 году дарить запрещено. Отнеситесь к выбору презентов родным ответственно и порадуйте их.