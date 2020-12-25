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Новости
Экономика и Финансы
25 декабря 20, 12:48
В Украине банки лишились больше четверти прибыли
банк
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Банки в три раза увеличили отчисления в резервы под возможные убытки из-за экономического кризиса.
С января по ноябрь 2020 года прибыль украинских банков составила 43,365 млрд грн, что на 26,5% меньше, чем в 2019 году (59,001 млрд грн). Об этом сообщает НБУ в четверг, 24 декабря.

Как свидетельствуют данные Нацбанка, доходы банков за январь-ноябрь 2020 года составили 229,497 млрд грн, тогда как расходы 186,132 млрд грн.

С начала 2020 года банки сформировали 25,084 млрд грн резервов под возможные убытки, в то время как в прошлом году - 8,592 млрд грн.

Напомним, что НБУ рекомендует банкам реструктуризировать кредиты заемщиков. Для проведения реструктуризации заемщики-юридические лица должны предоставить подтверждение фактов снижения доходов или остановки работы.

Источник: https://korrespondent.net/
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