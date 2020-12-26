Как отличить настоящее сливочное мало от подделки

На производство 1 килограмма сливочного масла требуется около 20 литров молока. Средняя цена мелкого опта молока с фермы по Украине составляет 10 грн/л. Таким образом, пачка натурального сливочного масла в 200 г. не может стоить дешевле 40 грн.

У натурального сливочного масла может быть различная жирность, но не меньше 61,5%. Оно подразделяется на 4 группы: экстра - жирность - 80-85%; крестьянское - жирность - 72,5-79,9%; бутербродное - жирность - 61,5-72,4%; топленое - жирность - не менее 99%).

Также у него 4 разновидности: кисло-сливочное - содержит пастеризованные сливки сквашенные чистые культуры молочнокислых бактерий соленое кисло-сливочное - добавляется соль, сладко-сливочное - содержит натуральные пастеризованные сливки; соленое сливочное - добавляется соль.

Последние лабораторные исследования и проверки от Центра Экспертиз "Тест" показали, что 70% масла в Украине является подделкой. Специалисты взяли 29 образцов, из которых 20 оказались фальшивкой.





Подделкой оказались: 3+3 корови; Апрель; Богодуховський молзавод; Брест Литовск; Воложинское; Всесмак; Гомель-продукт; Метелик; Миколаївмолпром; Нота смаку; Пан коцький; Подільське; Поліська сироварня; ПП Матвиенко О.В.; Самбірське; Сіверянка; Справжнє (Турковский маслозавод); Староконстантиновский молочный завод; Токмак-Молоко; Традиційне (Рыхальский завод сухого молока).





Данные на упаковке не соответствуют составу





Анализы показали, что в подделку добавляют маргарин, животные и гидрогенизированные жиры, кокосовое и пальмовое масла.





Фальшивка часто оранжевого цвета





Натуральным оказались: Волошкове поле; Галичина; Здорово; Молокия; Полтавський смак; Попільнянське; Радимо; Чертков (вагове); Харківське. На упаковке всегда должна быть надпись "масло сливочное".





По качеству оно твердое и трудно режется ножом. Особенно после морозильника. Масло белого цвета зимой, желтого летом.





У масла, у которого вышел срок хранения или оно неправильно хранилось, насыщенный желтый цвет по краям.













Антимонопольный комитет Украины и Госжпродпотребслужба назвали компании, которые продавали поддельное масло: Симол, Киевская обл. (масло "Рокитняночка"); Старокостянтиновский молочный завод (масло "Вершкова долина"); Хеппі Мілк Плюс, г. Знаменка; Коломыйский молочный завод, Винницкая обл. (масло "Карпатське"); Гайсынский молокозавод, Винницкая обл. (масло "Гайсинське"); Вівальді Д (масло "Селянське"); Богодуховский молокозавод, Харьковская обл.; Малороганский молочный завод, Харьковска обл.; Интер-Мол, г. Днепр.