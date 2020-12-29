Облгазы установили рекордные тарифы на газ

По состоянию на понедельник, 28 декабря, 55 газопоставляющих компаний обнародовали цену на газ для населения на январь 2021 года, сообщает консультационный центр ГазПравда.





В частности, Львовэнергосбыт поднял цену с 9,05 грн за один кубометр в декабре до рекордных 10,8 грн в январе 2021 года.





Торговая энергетическая компания: с 8,8 грн до 9,8 грн





Энера Винница, Энера Восток, Энера Чернигов, Энера Сумы: с 7,26 грн до 8,82 грн





ГК Нафтогаз Украины: с 6,33 грн до 7,22 грн.





Цены указаны с НДС, но без учета стоимости доставки.













Ранее сообщалось, что Нафтогаз повысил цены на газ для теплоэнерго. Цены на газ для производителей тепла в декабре увеличатся на 13,5% и составит 6 103,10 грн за тысячу кубометров.





Стоит отметить, что летом Украина импортировала газ по рекордно низким ценам и накопила максимальный за десятилетие объем газа.





Напомним, с нового года стоимость доставки газа выростет на 80%. Некоторым операторам разрешили повысить тарифы втрое.