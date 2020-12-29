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Экономика и Финансы
28 декабря 20, 12:47
Облгазы установили рекордные тарифы на газ
тарифы на газ
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В некоторых регионах стоимость газа вырастет почти до 11 гривен за один кубометр без учета доставки.
По состоянию на понедельник, 28 декабря, 55 газопоставляющих компаний обнародовали цену на газ для населения на январь 2021 года, сообщает консультационный центр ГазПравда.

В частности, Львовэнергосбыт поднял цену с 9,05 грн за один кубометр в декабре до рекордных 10,8 грн в январе 2021 года.

Торговая энергетическая компания: с 8,8 грн до 9,8 грн

Энера Винница, Энера Восток, Энера Чернигов, Энера Сумы: с 7,26 грн до 8,82 грн

ГК Нафтогаз Украины: с 6,33 грн до 7,22 грн.

Цены указаны с НДС, но без учета стоимости доставки.



Ранее сообщалось, что Нафтогаз повысил цены на газ для теплоэнерго. Цены на газ для производителей тепла в декабре увеличатся на 13,5% и составит 6 103,10 грн за тысячу кубометров.

Стоит отметить, что летом Украина импортировала газ по рекордно низким ценам и накопила максимальный за десятилетие объем газа.

Напомним, с нового года стоимость доставки газа выростет на 80%. Некоторым операторам разрешили повысить тарифы втрое.
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