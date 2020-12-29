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Экономика и Финансы
28 декабря 20, 18:26
Кабмин поручил провести аудит тарифов на газ
кабмин
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Минэнерго и Антимонопольный комитет должны проверить обоснованность тарифов на газ и его транспортировку.

Кабмин поручил главе Минэнерго Юрию Витренко и Антимонопольному комитету проверить установленные тарифы на газ для населения и стоимость его доставки. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на итоговом заседании правительства в этом году.

"Необходимо провести аудит формирования тарифа и снижение этих составляющих тарифа, которые являются несправедливыми и неоправданными с точки зрения рынка", - сказал он.

Это касается тарифа на доставку газа и газовых коэффициентов и других составляющих.

Шмыгаль также поручил Минэнерго до 25 января представить обновленный топливно-энергетический баланс Украины. 

Премьер напомнил, что с июля в Украине потребители могут свободно выбирать поставщика газа. Он рассказал, что сам поменял поставщика, что дало возможность сэкономить 30% стоимости.

"Поэтому призываю граждан выбирать для себя лучшего поставщика и не переплачивать тем, кто пытается спекулятивно заработать на ценах на газ", - сказал он.

Кроме того, премьер поручил обеспечить продление льгот и субсидий.

Напомним, Нацкомиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг, 24 декабря повысила тарифы на производство тепловой энергии для 23 ТЭЦ и когенерационных установок в среднем на 50%.
Korrespondent
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