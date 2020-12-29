Кабмин поручил провести аудит тарифов на газ

Кабмин поручил главе Минэнерго Юрию Витренко и Антимонопольному комитету проверить установленные тарифы на газ для населения и стоимость его доставки. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на итоговом заседании правительства в этом году.
"Необходимо провести аудит формирования тарифа и снижение этих составляющих тарифа, которые являются несправедливыми и неоправданными с точки зрения рынка", - сказал он.
Это касается тарифа на доставку газа и газовых коэффициентов и других составляющих.
Шмыгаль также поручил Минэнерго до 25 января представить обновленный топливно-энергетический баланс Украины.
Премьер напомнил, что с июля в Украине потребители могут свободно выбирать поставщика газа. Он рассказал, что сам поменял поставщика, что дало возможность сэкономить 30% стоимости.
"Поэтому призываю граждан выбирать для себя лучшего поставщика и не переплачивать тем, кто пытается спекулятивно заработать на ценах на газ", - сказал он.
Кроме того, премьер поручил обеспечить продление льгот и субсидий.Напомним, Нацкомиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг, 24 декабря повысила тарифы на производство тепловой энергии для 23 ТЭЦ и когенерационных установок в среднем на 50%.