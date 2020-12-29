Эксперт рассказал, каких цен ожидать в январе

Такой прогноз в эфире канала "Украина 24" дал генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Руслан Сластен.

Так, эксперт прогнозирует подорожание хлеба в начале года из-за роста тарифов на коммуналку.





"Рост цены на пшеницу и соответственно на муку как составляющую уже сыграл свою роль, и в дальнейшем не будет влиять на рост стоимости хлеба. Вполне возможно, что в январе из-за подорожания коммунальных платежей, а также из-за поднятия минимальной зарплаты ожидается рост стоимости хлеба, но в районе до 5%", — сказал он.





Эксперт назвал цифру, сколько будет стоить хлеб.





"Стоимость пшеничного хлеба в сетях вполне может быть на уровне 20-24 грн за килограмм. Рост в 5% означает дополнительно 1-1,5 грн на стоимости этого хлеба", — сказал он.





Ассоциация животноводов Украины прогнозирует подорожание свинины в 2021 году, в частности из-за того, что себестоимость выращивания свиней выше закупочных цен.





Также эксперты прогнозируют, что в Украине снова подорожают яйца и мясо птицы.



