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Новости
Экономика и Финансы
29 декабря 20, 10:45
Эксперт рассказал, каких цен ожидать в январе
хлеб
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В то время, как в Украине подорожали цитрусовые, в начале 2021 года цены на хлеб могут вырасти до 5%.
Такой прогноз в эфире канала "Украина 24" дал генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Руслан Сластен.
Так, эксперт прогнозирует подорожание хлеба в начале года из-за роста тарифов на коммуналку.

"Рост цены на пшеницу и соответственно на муку как составляющую уже сыграл свою роль, и в дальнейшем не будет влиять на рост стоимости хлеба. Вполне возможно, что в январе из-за подорожания коммунальных платежей, а также из-за поднятия минимальной зарплаты ожидается рост стоимости хлеба, но в районе до 5%", — сказал он.

Эксперт назвал цифру, сколько будет стоить хлеб.

"Стоимость пшеничного хлеба в сетях вполне может быть на уровне 20-24 грн за килограмм. Рост в 5% означает дополнительно 1-1,5 грн на стоимости этого хлеба", — сказал он.

Ассоциация животноводов Украины прогнозирует подорожание свинины в 2021 году, в частности из-за того, что себестоимость выращивания свиней выше закупочных цен.

Также эксперты прогнозируют, что в Украине снова подорожают яйца и мясо птицы.

Источник: https://ukranews.com/
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