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Экономика и Финансы
30 декабря 20, 10:05
Восстановлено наказание за ложь в декларациях
ЕДР
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С сегодняшнего дня вступил в силу закон, восстанавливающий полномочия НАПК и вводящий ответственность за недостоверную информацию в е-декларациях.
С сегодняшнего дня вступил в силу закон, восстанавливающий полномочия НАПК и вводящий ответственность за недостоверную информацию в е-декларациях.

В среду, 30 декабря, вступает в силу закон, который возвращает полномочия НАПК. Накануне он был опубликован в официальном издании Голос Украины.

Документ призван устранить пробелы в законодательстве, возникшие в связи с решением Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года, и обеспечивает возможности привлечения к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Указанным законом вносятся изменения, которые позволяют накладывать административные взыскания в случае, когда сведения в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, отличаются от достоверных на сумму "от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", а не "от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц" как указано в действующей редакции.

Предложенные изменения, как следствие, позволяют поднять и порог уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации.

Документом также предлагается исключить из Уголовного кодекса Украины статью 366-1, при этом дополнить кодекс новой статьей 366-2 "Декларирование недостоверной информации", устанавливающей уголовную ответственность:

- в случае, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет по части первой настоящей статьи;

- в случае, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет по части второй настоящей статьи.

Также УК Украины дополняется статьей 366-3, которой устанавливается уголовная ответственность за умышленное непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщалось, 15 декабря Верховная Рада приняла законопроект о возобновлении полноценной работы НАПК. "За" проголосовали 300 депутатов.

Напомним, из закона исключили норму о тюремном заключении и заменили ее общественными работами. В Слуге народа заявили, что считают это более эффективным наказанием за коррупцию.
Korrespondent
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