Какие размеры прожиточного минимума ждут украинцев

30.12.2020 года опубликован Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" от 15.12.2020 г. № 1082-IX, который заработает с 01.01.2021 года.





Доходы Госбюджета на 2021 год составляют 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тыс. грн, а расходы - в сумме 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тыс. грн. Предельный объем дефицита Госбюджета Украины определен в сумме 246 млрд 635 млн 500 тыс. грн.





С 1 января 2021 года размер минимальной зарплаты вырастет до 6 тыс. грн, а с 1 декабря - до 6,5 тыс. грн с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.



