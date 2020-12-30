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Экономика и Финансы
30 декабря 20, 12:05
Какие размеры прожиточного минимума ждут украинцев
деньги
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Размер социальных стандартов увеличивается.
30.12.2020 года опубликован Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" от 15.12.2020 г. № 1082-IX, который заработает с 01.01.2021 года.

Доходы Госбюджета на 2021 год составляют 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тыс. грн, а расходы - в сумме 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тыс. грн. Предельный объем дефицита Госбюджета Украины определен в сумме 246 млрд 635 млн 500 тыс. грн.

С 1 января 2021 года размер минимальной зарплаты вырастет до 6 тыс. грн, а с 1 декабря - до 6,5 тыс. грн с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.

Источник: https://kurs.com.ua/
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