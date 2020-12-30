Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.72
USD
28.25
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
30 декабря 20, 12:09
С 1 января в Украине вводится единый счет для налогов и ЕСВ
налоги
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
С 1 января 2021 года в Украине вводится единый счет для уплаты налогов и единого социального взноса (ЕСВ). Решение о введении единого счета было принято парламентом.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).

Чтобы перейти на единый счет, необходимо сделать следующие шаги.

Первый - через Электронный кабинет подать "Сообщение об использовании единого счета" по форме J/F 1307001.
Второй - получить квитанцию о включении в Реестр плательщиков, которые используют единый счет.
Третий - предоставить в обслуживающий банк расчетные документы с указанием реквизитов единого счета на общую сумму без определения получателей или с определением получателей.

Налогоплательщики, которые не подали уведомление по форме J/F 1307001, продолжают уплачивать платежи непосредственно на бюджетные/небюджетные счета.

В налоговой обращают внимание, что отказаться от использования единого счета можно будет с 1 января следующего календарного года.



Напомним, 13 марта Верховная рада Украины одобрила ранее ветированный законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Закон принят с предложениями главы государства Владимира Зеленского. Единый счет вводится с 1 января 2021 года.

Источник: https://www.rbc.ua/
Ещё по теме:
Зарегистрирован законопроект о введении налога на паи
План BEPS: что изменил в Налоговом кодексе Закон №466
Эксперт рассказал, каких цен ожидать в январе
Суд арестовал имущество главы Партии венгров Украины
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украина возобновит переговоры с миссией МВФ в январе
noimageКакие размеры прожиточного минимума ждут украинцев
noimageВосстановлено наказание за ложь в декларациях
Лента новостей