С 1 января в Украине вводится единый счет для налогов и ЕСВ

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).





Чтобы перейти на единый счет, необходимо сделать следующие шаги.





Первый - через Электронный кабинет подать "Сообщение об использовании единого счета" по форме J/F 1307001.

Второй - получить квитанцию о включении в Реестр плательщиков, которые используют единый счет.

Третий - предоставить в обслуживающий банк расчетные документы с указанием реквизитов единого счета на общую сумму без определения получателей или с определением получателей.





Налогоплательщики, которые не подали уведомление по форме J/F 1307001, продолжают уплачивать платежи непосредственно на бюджетные/небюджетные счета.





В налоговой обращают внимание, что отказаться от использования единого счета можно будет с 1 января следующего календарного года.













Напомним, 13 марта Верховная рада Украины одобрила ранее ветированный законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Закон принят с предложениями главы государства Владимира Зеленского. Единый счет вводится с 1 января 2021 года.



