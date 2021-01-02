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Экономика и Финансы
1 января 21, 21:18
С 1 января субсидию будут назначать по новым правилам
субсидии
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Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут назначать по новым правилам. Управления соцзащиты прекратят личный прием граждан с 1 января 2021 года.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отметила Лазебная, заявление можно будет подать в местной громаде, по почте или онлайн на официальном сайте или в приложении "Дія". Управления соцзащиты прекратили лично принимать граждан. "Это связано с реформой децентрализации. В громадах есть социальные подразделения, которые должны принимать заявления от людей. Это касается 67 видов пособий. В частности, и по субсидиям", - сообщила Лазебная.

В то же время, для тех трех миллионов человек, которые уже есть в программе, ничего не меняется. "Мы автоматически полностью переназначили около трем миллионам домохозяйств субсидии", - сказала она.

По словам Лазебной, правительство в этом году трижды пересматривало программу получения субсидий. "Последнее решение, которое приняли в декабре, касается людей, получающих пособие по частичной безработице. Ибо есть условие - три месяца нужно платить единый социальный взнос", - сообщила министр.

Получить помощь можно и в том случае, если в семье кто-то ухаживает за лицом с инвалидностью. Легче это сделать будет и тем, кто стал безработным. Ведь теперь доходы берутся за последний месяц, а не за полгода, как было раньше.

Лазебная сообщила, те граждане, которые раньше не подпадали под программу, могут подавать документы в любой момент.

Украинские граждане, родственники которых работают за границей, могут получить субсидии. "Мы не будем обращать внимание эту позицию. Потому что раньше надо было декларировать", - сказала Лазебная.
censor.net.ua
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