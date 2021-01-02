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Экономика и Финансы
1 января 21, 21:19
С января зарплаты педагогов выросли на 20%
школа
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Зарплаты учителям увеличат на 20% с января и еще на 8,4% с декабря. Бюджет на образование вырос на 26,6 млрд грн.

С 1 января 2021 года зарплата педагогов выросла на 20%, сообщает Минобразования.

В министерстве напомнили, что в госбюджете-2021 на образование предусмотрены расходы в объеме 139,5 млрд грн, что на 26,6 млрд грн больше, чем в 2020 году.

В основном это средства на увеличение зарплаты с 1 января на 20% и с 1 декабря 2021 – на 8,4%.

Должностной оклад молодого учителя без категории и стажа работы повысился до 4 тыс. 859 грн, учителя 1 категории - до 6 тыс. 61 грн, а учителя высшей категории заведения общего среднего образования - до 6 тыс. 461 грн.

В министерстве также отметили, что из общей суммы расходов на образование субвенции составляют 103,7 млрд грн, что на 20,1 млрд грн больше, чем в прошлом году.

Государственные расходы МОН на 2021 год составляют 35,8 млрд грн, что на 6,5 млрд грн больше по сравнению с 2020 годом.

Отметим, по итогам ноябре средняя зарплата в Украине составила 11 987 гривен, что на 187 меньше, чем месяцем ранее.

Напомним, украинцы назвали приемлемую зарплату.Средний размер приемлемой зарплаты составляет около 20 тысяч гривен в месяц, что в 1,7 раза больше, чем зафиксированный Госстатом средний уровень зарплаты.
Korrespondent
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