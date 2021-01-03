Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.78
USD
28.30
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
2 января 21, 23:30
Северный поток-2 не получит сертификации
Северный поток-2
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Норвежцы отказались сертифицировать российский газопровод Северный поток-2 из-за новых санкций США. В компании заявили, что сворачивают поддержку проекта.

Норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась выдавать лист сертификации газопроводу Северный поток-2, необходимый для того, чтобы начать работы, пишет РБК.

"DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта", - сообщили в компании.

Причиной отказа от сотрудничества являются новые санкции, введенные США.

Строящая газопровод "дочка" Газпрома Nord Stream 2, ситуацию пока не прокомментировала.

Санкции США вступили в силу 1 января 2021 года. Они запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации российского трубопровода. Компаниям предоставлен месяц на то, чтобы уйти из проекта иначе они попадают под санкции.

Ранее, СМИ сообщали, что СП-2 могут достроить до конца 2021 года.

Также мы писали, что достроен участок Северного потока-2 в Германии. 
Korrespondent
Ещё по теме:
Дания временно запретила строительство "Северного потока-2"
Германия вряд ли откажется от "Северного потока-2" - Коболев
Санкции США: Северный поток-2 обречен
Германия будет отчаянно бороться за "Северный поток-2"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей