Северный поток-2 не получит сертификации

Норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась выдавать лист сертификации газопроводу Северный поток-2, необходимый для того, чтобы начать работы, пишет РБК.

"DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта", - сообщили в компании.

Причиной отказа от сотрудничества являются новые санкции, введенные США.

Строящая газопровод "дочка" Газпрома Nord Stream 2, ситуацию пока не прокомментировала.

Санкции США вступили в силу 1 января 2021 года. Они запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации российского трубопровода. Компаниям предоставлен месяц на то, чтобы уйти из проекта иначе они попадают под санкции.

Ранее, СМИ сообщали, что СП-2 могут достроить до конца 2021 года.

Также мы писали, что достроен участок Северного потока-2 в Германии.