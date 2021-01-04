Кто из политиков сможет взять Быка за рога?

В 2020 году украинцы видели смену правительства, замену глав ОГА, пережили местные выборы и дивный опрос от президента Владимира Зеленского, наблюдали за многочисленными депутатскими зашкварами, безуспешно ждали мира в Донбассе и посадок коррупционеров, испытывали легкий шок от конституционного кризиса.

А чего ждать в политическом плане от 2021 года? Кто из политиков и политических партий сможет взять Быка за рога и как это скажется на социально-экономическом положении страны и благосостоянии граждан? "КП" в Украине" изучила прогнозы ведущих политических экспертов страны.

Владимир Фесенко, глава Центра прикладных политических исследований "Пента":

- 2021-й - год постковидной неопределенности: Украина и весь мир начнут постепенно выходить из эпидемии и экономического кризиса. Что касается непосредственно нашей страны, то в следующем году стоит ожидать социальных и политических спекуляций вокруг вакцинирования от COVID-19.

Достаточно высока вероятность смены правительства. Это произойдет не раньше весны. На Банковой уже думают, кто может заменить Дениса Шмыгаля, обеспечить системную работу правительства. Кастинг на нового премьера начался. Назначение Юрия Витренко на должность и.о. министра энергетики и попытки назначить его первым вице-премьером - первая ласточка будущей перезагрузки правительства. Более того, Витренко является одним из потенциальных кандидатов. Прогнозирую, что назначение нового премьера (независимо от фамилии) окажется достаточно проблематичным.

Фракцию монобольшинства "Слуга народа" продолжат сотрясать конфликты и скандалы, но до распада коалиции, думаю, не дойдет. Влияние президента на большинство депутатов своей фракции сохранится. Президентские законодательные инициативы найдут поддержку в сессионном зале. Вероятность досрочных парламентских выборов минимальна, поскольку они не выгодны ни президенту, ни большинству народных депутатов. Допускаю, что если под какой-то закон или решение "слуги" не смогут самостоятельно дать голоса, то прибегнут к старому инструменту - ситуативному большинству с коллегами из других фракций и депутатских групп.

Повышенная конфликтность и турбулентность может быть связана с началом земельной реформы. Поверьте, она будет проходить очень неоднозначно.

Не исключаю, что одной из тенденций может стать возможность проведения всеукраинских референдумов. Если законопроект о нем проголосуют в начале года, то уже осенью президент может выйти с инициативой своего первого референдума. И вопросы могут быть самые разно­образные, но все требующие дискуссии.

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики:

- Вакцинирование и все с ним связанное - главная тема 2021 года, вокруг которой возникнет много спекуляций, манипуляций и политических баталий.

С высокой долей вероятности прогнозирую отставку правительства. Продолжится разброд и шатание во фракции монобольшинства "Слуга народа". Возможно, произойдет формализация новой коалиции, а именно "бюджетной коалиции", которую мы видели при голосовании за главную смету страны на 2021 год.

Подвижек по Донбассу не будет. Переговорный процесс зашел в тупик. Прогнозирую даже возвращение ситуации на востоке Украины на круги 2016 - начала 2020 года.

2021 год станет годом Крыма. Заработает так называемая Крымская платформа. Вопрос полуострова будет подниматься на разных внутренних и внешних площадках.

Ситуация складывается так, что социально-экономическая ситуация в Украине продолжит ухудшаться.

Следующий год пройдет под знаменами земельной реформы. И это станет причиной многих скандалов и конфликтов. Фактически земельная реформа запустит последний передел той постсоветской собственности, которая осталась в Украине.

Протестные настроения будут высоки, но под них пока не будет хватать лидеров. Поэтому полноценный Майдан маловероятен.

Сохранится тенденция ослабления позиций президента Владимира Зеленского. Он окончательно потеряет пальму первенства. "Слуга народа" под конец года тоже не будет первой партией в стране.

Запрос на новые политические силы, на новых "зеленских" и новую "слугу народа", то есть центристские партии с незапятнанными людьми, сохраняется. Лидеры, которые хотят и могут возглавить такие политические проекты, есть, и их много. Но они еще практически неизвестны обществу.

Тарас Загородний, политтехнолог:

- Некоторые украинские политики очень рассчитывают на избранного президентом США Джо Байдена. Мол, он заступится, поможет нашей стране. Думаю, не стоит тешить себя иллюзиями. Во-первых, пока пройдет инаугурация, формирование новой администрации… Первые два-три месяца Байдену будет точно не до Украины. Во-вторых, новый президент сначала займется своими внутренними вопросами. Наоборот, стоит опасаться, что Байден продолжит политику Барака Обамы и "Северный поток-2" будет построен. Это очень негативно отразится на нашей стране.

Существует вероятность досрочных парламентских выборов по причине распада монобольшинства "Слуга народа". 100% в 2021 году произойдет перезагрузка правительства. А если президент Владимир Зеленский продолжит игнорировать многие проблемы и коррупционные скандалы в своем окружении, то не исключаю, что дело может дойти и до досрочных президентских выборов. На сегодня мы видим управленческий паралич. Долго с таким "диагнозом" существовать не получится.

По многим причинам растет недовольство между представителями различных финансово-промышленных групп в стране. В следующем году оно может еще больше обостриться.

В 2021-м увидим последствия довольно неадекватного госбюджета, в котором урезаны многие социальные выплаты. Не исключаю рост протестных настроений. Могут начаться масштабные народные волнения, впрочем, до полноценного Майдана дело не дойдет.

Андрей Золотарев, глава Центра "Третий сектор":

- Что будет определять 2021 год? Первое - непростые отношения Киева с региональными элитами. Мы сейчас видим попытку Банковой договориться с регионами. Но конфликт все еще остается.

Второе - новый виток олигархических войн. Противостояние между основными финансово-промышленными группами будет нарастать.

Третье - в феврале-марте можно ожидать обострение протестных настроений.

Четвертое - во второй половине года, скорее всего, пройдут досрочные парламентские выборы.

Пятое - по Донбассу ситуация останется замороженной. Россия больше ни на какие уступки не пойдет. Это означает, что статус-кво не изменится. Будем вынуждены играть процесс, но не двигаться к результату. Максимум, на что можем рассчитывать - продолжение перемирия.

Шестое - произойдет попытка дополнить политическое поле новыми проектами, но перспективных ниш не так уж и много. Прогнозирую, что могут активизироваться "зеленые" или презентуют проект левых с украинской идентичностью.

Седьмое - некоторые бывшие вип-политики постараются вернуться в большую политику. Уже сейчас видно, что большие планы имеет Владимир Гройсман. На "камбэк" рассчитывает Арсений Яценюк.

Восьмое - из крупных проектов продолжится "Большое строительство". Но вокруг него будет вестись ожесточенная информационная война, поскольку есть обиженные, те, кому не достались тендеры.

Вместо досрочных выборов - "договорняки"

Свой политический прогноз на 2021 год презентовал Институт будущего. В этом прогнозе говорится, что в следующем году политическая жизнь в Украине определятся тремя главными факторами: развал государственных институций (часто власть не понимает не только значение институций, но и их функционал), усиление олигархических влияний определенных групп при практически полном отсутствии арбитража (в Украине нет институций или личностей, которые обеспечили бы правила игры) и усиление противостояния регионов и центра.

Что касается досрочных выборов в Верховную Раду или полную отставку правительства, то вряд ли украинская власть решится на них в 2021 году. Вместо этого стоит ожидать локальных и ситуативных "договорняков" с отдельными олигархическими группами.

Есть риск, что в 2021 году Украина будет переживать внешнеполитическую стагнацию. Не стоит ожидать существенных прорывов для нашей страны ни на одном из внешнеполитических фронтов.

В следующем году тактика России в переговорном процессе по Донбассу может изменяться, а вот ее идейное наполнение - нет. Украине будет навязываться сценарий форсированной реинтеграции (ОРДЛО) без удовлетворения требований безопасности. Мы неизбежно столкнемся с новыми попытками легализации представителей незаконных вооруженных формирований ОРДЛО - как через различные международные площадки, так и на уровне имеющихся переговорных форматов.

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10 января:

После прошедших 4 октября 2020 года парламентских выборов представители не попавших в парламент партий устроили в Бишкеке массовые беспорядки. В результате ЦИК республики признала итоги выборов недействительными. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. В соответствии с законодательством досрочные президентские выборы должны состояться не позднее чем через три месяца после отставки главы государства.

Выборы в парламент страны пройдут после проведения конституционной реформы, но не позднее 1 июня 2021 года. Ожидается, что эти выборы состоятся весной.

5 сентября

Китай. Выборы в местный парламент - Законодательный совет - должны были пройти 6 сентября 2020 года. Официально перенесены из-за пандемии COVID. Неофициально Запад обвиняет коммунистические власти Китая в желании отменить экономическую независимость и капиталистический строй Гонконга.

19 сентября

Россия. Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания РФ.

26 сентября

ФРГ. Выборы в Бундестаг.

В 2021 году в Германии также пройдут выборы преемника Ангелы Меркель на пост главы правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС). Съезд должен был состояться 4 декабря 2020 года, но его перенесли из-за пандемии и жесткого карантина. Точная дата станет известна 11 января 2021 года.

26 декабря

Узбекистан. Выборы президента республики.

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