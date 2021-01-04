В первый банковский день 2021 года доллар пошел в рост

С прошлого понедельника, 28 декабря 2020 года, официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,35 грн/доллар до 28,27 грн/доллар (-0,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 28,29/28,32 грн/доллар до 28,33/28,36 грн/доллар (+0,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 28,15/28,40 грн/доллар до 28,19/28,50 грн/доллар (+0,2%/+0,3%). "При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,9% до 1,1% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой", — говорит в комментарии Delo.ua старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Укрепление гривны до 26,0-26,5 грн/доллар в первом квартале 2021 года допускают аналитики Bank of America. Это может случиться, благодаря возврату нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

"Согласно отчету инвестбанка, основными драйверами для притока денег нерезидентов являются прогресс в программе МВФ, а также общий оптимизм на рынках. Аналитики BofA считают, что нерезиденты могут восстановить свой портфель ОВГЗ к докризисным 5 млрд долларов с нынешних 2,6 млрд долларов. При отсутствии новых негативных тенденций такой приток капитала может стать ключевой поддержкой для гривны в 2021 году. При этом рост покупок валюты Нацбанком должен помешать возможному укреплению гривны заметно выше 26 грн/доллар в первом квартале и оправдывает прогноз инвестбанка среднегодового курса в 27 грн/доллар в 2021 году. В BofA отметили, что гривня является самой недооцененной валютой в регионе", — говорит Вадим Иосуб.

На начавшейся короткой рабочей неделе в Альпари ожидают незначительного роста курса доллара к гривне. "Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,4 грн/доллар, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн/доллар", — прогнозирует Вадим Иосуб.

Тем временем, 4 января НБУ установил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на уровне 28,2746 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 4 января:

✅ 1 доллар США — 28,2746 грн;

✅ 1 евро — 34,7396 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 32,0156 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 38,4393 грн.

На межбанковском валютном рынке 4 января курс доллара к открытию торгов, по сравнению с предыдущем днем торгов, 30 декабря 2020 года, в покупке вырос на 3 копейки, в продаже — на 2,5 копейки. 30 декабря торги закрылись на уровне 28,30/28,33 грн/доллар, в первый день работы межбанка в 2021 году, понедельник, 4 января, открылись курсом — 28,33/28,3550 грн за доллар.

Евро на межбанке в среднем подешевел на 3,5 копейки. 4 января торги по евро стартовали в диапазоне 34,7467/34,7774 грн за евро. 30 декабря закрылись на уровне 34,7807/34,8147 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару сегодня будет 28,20-28,40 грн/доллар, по евро — 34,55-34,95 грн/евро.

На наличном рынке в понедельник утром средний курс покупки доллара составил 28,30 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,44 грн/доллар.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 34,30/34,50 грн/евро.