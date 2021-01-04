Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.95
USD
28.44
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
4 января 21, 12:14
В Украине резко подорожала вода: сколько стоит куб с января
вода
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В то время, как с 1 января в Украине резко подорожал газ для населения, также вырос тариф на холодную воду для 44 населенных пунктов.
К примеру, в Киеве за каждый кубометр вместо 22,9 придется платить 27,35 грн. Семья, которая потребляет 15 кубов холодной воды, будет платить на 66,7 грн в месяц больше (410,2 грн).

Об этом говорится в решении Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Новые цены рассчитывала местная власть, после они обращались к регулятору с просьбой повысить тарифы, пишет Обозреватель.

Тарифы вырастут в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Ивано-Франковске и т.д. Детальнее с новыми ценами можно ознакомиться в прикрепленном файле. Для примера, в Киеве сейчас 13,44 грн нужно платить за водоснабжение и 9,55 грн за водоотвод. В сумме это 22,99 грн за каждый кубометр воды.

С 1 января 2021-го цены увеличатся до 14,74 грн за водоснабжение и 9,55 грн за водоотвод. В сумме придется платить уже 27,35 грн за каждый куб.

Такое подорожание объясняют ростом заработных плат на 12%, подорожанием электроэнергии на 12%. Также на 11% больше приходится платить за реагенты, на 40% подорожали ремонты и на 15% капитальные инвестиции.

"В соответствии с заявками предприятий, тарифы на водоснабжение вырастут в среднем на 21%, водоотвод подорожает на 23%. Предприятия аргументировали необходимость повышения тарифа ростом зарплат сотрудников, ростом цен на горюче-смазочные материалы, реагенты и электроэнергию", – разъяснили в НКРЭКУ.

Источник: https://ukranews.com/
Ещё по теме:
Что будет с субсидиями в 2021 году?
Кабмин повысил зарплаты бюджетникам: сколько будут получать
В Ялте ужесточили ограничения по подаче воды
В Крыму собрались брать воду из водопадов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В первый банковский день 2021 года доллар пошел в рост
noimageКто из политиков сможет взять Быка за рога?
Лента новостей