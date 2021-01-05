Нуждающимся - пересчитают: как изменятся субсидии в 2021 г

С 1 января выросли тарифы на электроэнергию, а до этого на газ, а там и другие повышения не за горами. В Минсоцполитики обещают пересчитать субсидии тем, кто в этом нуждается. В то же время в ведомстве обещают изменить процедуру проверки претендентов на государственные выплаты.

Если у вас уже есть субсидия, то с точки зрения оформления для вас ничего не изменится. Если же вы решили подать заявление на получение субсидии, то с нового года вступают в силу и новые правила. Об этом заявила министр соцполитики Марина Лазебная.

Во-первых, с нового года право на субсидию для оплаты жилищно-коммунальных услуг будут иметь украинцы, родственники которых работают за рубежом.

Второе послабление заключается в том, что получить помощь можно и в том случае, если в семье кто-то ухаживает за человеком с инвалидностью.

Третье изменение коснется безработных. С 1 января их доходы будут учитываться за последний месяц, а не за полгода, как было раньше.

Функции приема заявлений передают на места. Вместо того чтобы идти в собес, заявление на получение субсидий нужно будет подавать в местные органы власти, по почте, онлайн на официальном сайте или в приложении "Дія". Управления соцзащиты с 1 января прекращают личный прием граждан.

"Это связано с реформой децентрализации. В громадах есть социальные подразделения, которые должны принимать заявления от людей", – пояснила Лазебная.

Также с 1 января изменился механизм проверки информации о получателях субсидии на оплату коммунальных услуг. Если раньше он проходил в ручном режиме, на основании заявления субсидианта, то теперь претендентов на выплаты от государства проверят в автоматическом режиме, через всевозможные реестры. Цель - отследить все крупные (свыше 50 тысяч грн) покупки граждан.

Как говорят чиновники, раньше недобросовестных получателей субсидий, которые скрывали свои доходы, материальное положение или крупные покупки, искали уже после того, как им назначалась субсидия. Теперь же верификация будет проходить непосредственно перед назначением выплат, после подачи заявления от претендента на помощь от государства. И если будет обнаружен обман, то субсидию попросту не назначат.

В то же время физические визиты проверяющих к претендентам на субсидии, которыми уже много лет пугают чиновники, вряд ли будут возможны и в этом году, ведь в стране около 3,1 млн получателей государственной помощи на оплату коммуналки. Чисто физически чиновники не смогут нанять такую армию инспекторов.

Среди поводов отказать вам в субсидии или даже потребовать вернуть ранее полученную государственную помощь выделяют такие:



