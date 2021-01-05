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Экономика и Финансы
5 января 21, 10:56
Цена на газ в Европе превысила $250
газ
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В первый день торгов в новом году спотовая цена газа в Европе достигла отметки в $250 за тысячу кубометров на фоне понижения температуры и сокращения поступления газа из России.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Цена газа на голландском хабе TTF за контрактом «на сутки вперед» с поставкой во вторник выросла до $253,5 за тысячу кубометров после $243 на новогодние праздники. Это максимальное значение за последние 23 месяца — с 25 января 2019 года.

В декабре прошлого года газ торговался в среднем по $202, в ноябре — по $168 за тысячу кубометров.

На украинском газотранспортном коридоре с нового года действует новая обязательная бронь для «Газпрома»: 40 млрд куб. м (110 млн куб. м в сутки) после 65 млрд куб. м (178 млн кубов в сутки) в 2020 году. И если в декабре 2020 года «Газпром» в сутки прокачивал через Украину 183 млн куб. м в день, то с нового года прокачка упала до в среднем 125 млн кубов в сутки (за первые три дня).

Основные причины резкого подорожания газа в Европе называют погоду и значительным спрэдом между ценами на LNG на азиатском рынке и в Европе. В ближайшие недели в Европе прогнозируется похолодание, что приведет к росту спроса на природный газ. Это, в свою очередь, может привести к еще большему росту цен.

Поступление газа в трубопроводную сеть Европы через терминалы СПГ в январе 2021 года снижается по отношению к январю 2020 года наполовину. Это может быть наиболее резким снижением за сезон (в октябре поставки снизились на 30%, в ноябре — на 39%, в декабре — 43%).

Источник: https://oilpoint.com.ua/
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