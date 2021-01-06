Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.71
USD
28.28
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
6 января 21, 00:05
Какие еще товары разрешат продавать во время локдауна
торговля
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На период жесткого карантина в магазинах будут доступны не только товары первой необходимости, но и другая продукция.

Минздрав инициировал изменения в список товаров, подпадающих под ограничения на продажу в период локдауна. Об этом заявил представитель Кабмина в Верховной Раде, нардеп от Слуги народа Василий Мокан, сообщает УНН во вторник, 5 января.

"Минздрав инициировал изменения в Постановление №1236, касающиеся в том числе и конкретизации перечня товаров, подпадающих под ограничения на продажу в период локдауна. Прежде всего, отмечу, что много фейковой информации в интернете, о чем сегодня уже заявлял министр здравоохранения Степанов. В постановлении предусмотрена продажа товаров первой необходимости (не менее 60% торговой площади - ред.) - продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами защиты растений. Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов", - сказал Мокан.

По его словам, также будет разрешена продажа бытовой химии и печатных СМИ.

"Это касается и алкоголя и табачных изделий, ведь была дезинформация об их запрете. Второй пункт еще важнее. Сегодня-завтра Минэкономики и Минздрав должны представить подробную коммуникацию по этому вопросу. На своем брифинге министр Степанов должен более подробно рассказать об этом. Плюс - может быть инфографика от Кабмина. То есть, должны прокоммуницировать за эти дни более подробно обо всех запретах", - резюмировал депутат.

Ранее в Минздраве заявляли, что усиленный карантин в январе не отменят, но в последние дни в СМИ появилась информация, что власти задумались о такой возможности.

Локдаун: МОЗ напомнил, чем разрешено торговать
Korrespondent
Ещё по теме:
Китай опаснее России - глава американской разведки
Полиция раскрыла убийство работницы Верховной Рады
ВОЗ призвала мир готовиться к новой пандемии коронавируса
В Украине запретят свободную продажу антибиотиков
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Цена на газ в Европе превысила $250
noimageНуждающимся - пересчитают: как изменятся субсидии в 2021 г
Лента новостей