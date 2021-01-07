Украина нарастила объем международных резервов

В 2020 году международные резервы Украины выросли на 15% и на 1 января 2021 года составили 29,133 млрд долларов США (в эквиваленте). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).





По данным регулятора, такой объем резервов является рекордным за последние восемь лет (последний раз больший от вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в сентябре 2012 года), а также соответствует прогнозу Национального банка, размещенному в Инфляционном отчете за октябрь 2020 года.





В НБУ отмечают, что увеличить международные резервы в целом на $3,8 млрд в кризисный год Нацбанку удалось за счет последовательной политики на валютном рынке.





В частности, несмотря на то, что в марте 2020 чистая продажа валюты центральным банком составил $2,2 млрд, НБУ сглаживал колебания в сторону обесценивания гривни при введении карантинных мероприятий, объемы чистой покупки валюты за год превысили $1 млрд.





Одновременно в 2020 году объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга составил $10,4 млрд в эквиваленте и почти соответствовал размеру поступлений в пользу правительства ($10,3 млрд).





На увеличение объема международных резервов в 2020 году также повлияло повышение стоимости финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) на $2,3 млрд.





В декабре 2020 года международные резервы Украины выросли почти на $3 млрд. Это обусловлено значительным уровнем поступлений в пользу правительства, а также положительным сальдо операций НБУ на межбанковском валютном рынке.





Динамику резервов в декабре определяли следующие факторы:





– во-первых, операции правительства по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства составляли почти $3 млрд (в эквиваленте). В частности, $1 млрд поступил от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) и $670,2 млн — от размещения еврооблигаций.





В то же время, общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $478,3 млн. Из этой суммы $414,9 млн были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, остальные средства — на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.





– во-вторых, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. В первой половине декабря на рынке наблюдалась избыточная предложение валюты через активизацию нерезидентов на аукционах ОВГЗ. Национальный банк в этот период выкупил $378,6 млн в резервы.





Во второй половине месяца спрос на иностранную валюту вырос, в частности через активизацию бюджетных выплат. Для сглаживания девальвационных колебаний Национальный банк провел несколько интервенций по продаже валюты на сумму $89,4 млн. Итак, чистый объем покупки валюты центральным банком на межбанковском валютном рынке в декабре составил $289,2 млн.





– в-третьих, переоценка финансовых инструментов. Их стоимость в прошлом месяце увеличилось на $217,5 млн.





Текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяца будущего прогнозируемого импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.



