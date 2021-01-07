На Черкасщине норвежцы построили солнечную электростанцию

В Черкасской области около города Каменка запустили солнечную электростанцию (СЭС) ​​мощностью 32 МВт.

Как передает renewablesnow.com, это третий "солнечный" проект, который подключили к сети норвежская компания Scatec Solar ASA совместно с нидерландским банком развития FMO.

СЭС "Каменка" запустили в коммерческую эксплуатацию 1 января 2021 года.

"Солнечная электростанция в Каменке позволит уменьшить выбросы СО2 на более, чем 15 тысяч тонн и будет способствовать росту возобновляемой энергии в Украине. Ежегодно СЭС будет производить около 37 ГВт-ч электроэнергии, которой хватит на обеспечение энергопотребностей более 11 тысяч домохозяйств", — заявил генеральный директор Scatec Раймонд Карлсен.

Scatec, которая оперирует в мире солнечными станциями общей мощностью около 1,6 ГВт, строит еще 320 МВт, в том числе 203 МВт в Украине.

Ранее сообщалось, что в начале февраля 2020 года в Петриковском районе Днепропетровской области заработала солнечная электростанция "Терра Солар" установленной мощностью 24 МВт, которая способна обеспечить чистой энергией 20 тысяч квартир.

Строительство СЭС длилось 9 месяцев, и уже с начала февраля станция генерирует электроэнергию в постоянном режиме.

Напомним, в III квартале 2020 года почти 2 тысяч украинских домохозяйств решили установить солнечные панели и стать энергонезависимыми и энергосберегающими.