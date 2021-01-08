Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.78
USD
28.25
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
8 января 21, 10:26
Тарифы на отопление в Украине повысятся на 50%
Тарифы на отопление
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Тарифы на отопление в Украине могут взлететь на 46%. Стоимость тепловой энергии уже выросла для 23 теплоснабжающих компаний, которые опубликовали свои тарифы для населения, в зависимости от региона.
С 1 января 2021 года действуют новые цены для предприятий, которые занимаются поставкой тепла населению. Столичная "Евро-реконструкция" увеличила тариф для киевлян на 49,7%, повысив конечную стоимость Гкал тепла с 1341,53 до 1457,10 грн. В ближайшее время тариф должен утвердить регулятор, и тогда в платежках сразу же вырастет стоимость отопления.

Если сейчас житель Киева на отопление квартиры использует 1,5 Гкал тепла, то платит за такое количестве использованного отопления 2012 грн, а по новым еще неутвержденным тарифам придется заплатить уже 2185 грн.

В регионах цены на отопление могут стать еще дороже. Например, поставщик тепла "Тепловик" (в Староконстантинове Хмельницкой области) предложил повысить цены для населения с 1664,09 до 2444,40 грн за Гкал (почти на 46%, - ред). Сейчас при использовании 1,5 Гкал местные жители отдают 2 496 грн, а в новых платежках тариф за отопление вырастет до 3666 грн - на 1 170 грн больше.

Поставщик "Черкассытеплокоммунэнерго" предлагает повысить цены с 1 255,02 до 1 664,13 грн за Гкал. В результате при использовании 1,5 Гкал платежка увеличится с 1 882,5 до 2 496, грн в месяц.

Источник: https://finance.today.ua/
Ещё по теме:
Что будет с субсидиями в 2021 году?
Газ подорожал.Что будет с тарифами на отопление и субсидиями
"Укрэнерго" повысили тариф на передачу электроэнергии на 30%
Платежки за отопление и введение абонплаты на "комммуналку"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Налог на недвижимость: кого могут оштрафовать
noimageНа Черкасщине норвежцы построили солнечную электростанцию
Лента новостей