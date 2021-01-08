Тарифы на отопление в Украине повысятся на 50%

С 1 января 2021 года действуют новые цены для предприятий, которые занимаются поставкой тепла населению. Столичная "Евро-реконструкция" увеличила тариф для киевлян на 49,7%, повысив конечную стоимость Гкал тепла с 1341,53 до 1457,10 грн. В ближайшее время тариф должен утвердить регулятор, и тогда в платежках сразу же вырастет стоимость отопления.





Если сейчас житель Киева на отопление квартиры использует 1,5 Гкал тепла, то платит за такое количестве использованного отопления 2012 грн, а по новым еще неутвержденным тарифам придется заплатить уже 2185 грн.





В регионах цены на отопление могут стать еще дороже. Например, поставщик тепла "Тепловик" (в Староконстантинове Хмельницкой области) предложил повысить цены для населения с 1664,09 до 2444,40 грн за Гкал (почти на 46%, - ред). Сейчас при использовании 1,5 Гкал местные жители отдают 2 496 грн, а в новых платежках тариф за отопление вырастет до 3666 грн - на 1 170 грн больше.





Поставщик "Черкассытеплокоммунэнерго" предлагает повысить цены с 1 255,02 до 1 664,13 грн за Гкал. В результате при использовании 1,5 Гкал платежка увеличится с 1 882,5 до 2 496, грн в месяц.



