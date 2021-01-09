Подорвет ли штурм Капитолия веру в американскую валюту?

В мировой экономике и американской политике происходят поистине неординарные события, которые выходят за рамки понимания простого обывателя. Еще месяц назад никто не мог подумать, что сторонники действующего президента США будут захватывать Капитолий (аналог нашей Верховной Рады). При этом фондовые и валютные рынки практически никак на это не реагируют, разве что криптовалюты на фоне этих событий достигли новых рекордных значений.

На фоне событий в Вашингтоне, когда толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в Капитолий, чтобы помешать формальной процедуре объявления результатов выборов президента США, в соцсетях начали ходить шутки, типа "куплю доллар по 8 грн". Таким образом пользователи намекали на то, что такие неординарные для Штатов события должны хотя бы на время подкосить курс американской валюты и обвалить фондовые рынки.

Но этого не произошло. По прошествии нескольких дней аналитики объясняют феномен того, что инвесторы спокойно наблюдали, как толпа ходит в святая святых американской демократии, тем, что от последних дней президентства Дональда Трампа все ждали какого-то подобного перформанса. Но даже смерть четырех человек во время этих беспорядков не смутила рынки.

В день протестов индекс Dow Jones (отражает стоимость акций 30 крупнейших компаний США) обновил исторический максимум. Индекс S&P 500 (отображает стоимость акций 505 крупнейших компаний США) по итогам дня также оказался в зеленой зоне, а особого интереса среди инвесторов к защитным активам не наблюдалось.

Эксперты говорят, что намного больше, чем физическое проникновение толпы протестующих в Капитолий, на фондовые рынки повлияли новости о том, что демократы будут контролировать Верхнюю палату Сената. Дело в том, что в тот же день, 6 января, были опубликованы данные о победе двух демократов на выборах в Сенат в штате Джорджия. Теперь кресла в Верхней палате распределятся в пропорции 50/50, однако у вице-президента Камалы Харрис (Демократическая партия) будет право решающего голоса. То есть теоретически президент Джо Байден сразу после вступления в должность сможет проводить свою экономическую политику, не считаясь с мнением Республиканской партии.

Среди первых шагов свежеизбранного президента рынки ждут новые стимулирующие пакеты помощи экономике. Кроме того, ранее Байден обещал обширные инвестиции в инфраструктуру и чистую энергетику - полная победа демократов способствует оптимизму инвесторов в промышленном и сырьевом секторах. Также выросли котировки банков и финансовых организаций - это произошло на фоне перспектив роста процентных ставок в будущем, что позволит им увеличить доходы от кредитного бизнеса.

Первыми, кто подорожал на фоне политической победы демократов, стали акции компаний, которые работают в сфере "зеленой" энергетики. Во время предвыборной кампании Джо Байден декларировал, что в случае его избрания американская энергетика к 2035 году избавится от выбросов углерода. Обещал, что во время его президентского срока будет потрачено около 2 трлн долларов, чтобы перевести энергетику США на экологически чистые источники.

Поэтому стали дорожать бумаги фирм, которые производят солнечные панели. Акции американской компании SunPower, которая выпускает солнечные панели для домов, выросли на 20,17% всего за один торговый день. Стоимость ее конкурента Enphase Energy, которая разрабатывает компоненты для подобных панелей и другие устройства, выросла на 12,07%. Дорожали также бумаги компаний, которые производят электронику для управления солнечными и накопительными системами. Акции компании SolarEdge выросли на 9,89%, а Sunnova - на 8,83%.

Также на волне беспорядков подорожали акции оружейных компаний. В этом нет ничего необычного. Любые "заварушки" в США подстегивают среди населения спрос на огнестрельное оружие, которое там разрешено применять для защиты своей собственности. А это, в свою очередь, помогает производителям пистолетов и винтовок увеличивать капитализацию.

По итогам сессии 6 января, бумаги Smith & Wesson взлетели на 18,4%, а котировки Sturm Ruger & Co. подскочили на 12,05%. Как видите, поговорка, "кому война, а кому - мать родная", как нельзя лучше иллюстрирует ситуацию в США.

На фоне американских протестов подорожал биткоин. Эксперты говорят, что рост криптовалют был спровоцирован не столько протестами, сколько реакциями на высказывания Дональда Трампа в социальных сетях.

Так, администрация Twitter заблокировала аккаунта Дональда Трампа после начала беспорядков в Вашингтоне. Объяснили это тем, что его сообщения несут угрозу насилия. Позже к таким же методам прибегли администрации соцсетей Facebook и Instagram. Такие решения отразились на стоимости акций этих компаний, они снизились на 2-3%. Хотя, возможно, это связано с коррекцией всего технологического сектора. В тот же день снизилась стоимость Apple (на 3,37%), Netflix (на 3,9%), Amazon (на 2,49%) и Microsoft (на 2,59%).

Зато биткоин установил новый рекорд: на следующий день после протестов и изгнания Трампа из соцсетей стоимость этой криптовалюты поднималась до 40 324 долларов. Среди причин называют как ряд технических, так и попытку уйти от традиционных денег и банковских счетов. Ведь если даже действующего президента США могут заблокировать в соцсетях, то что может помешать сделать нечто подобное по отношению к простым гражданам, но в больших масштабах, заблокировав, например, их счета, данные о недвижимости в реестрах и многое другое.

Практически не отреагировал на события в США и курс американской валюты на мировых рынках. Видимо, над курсами валют превалируют больше экономические факторы и ожидание стимулирующих действий со стороны нового президента, нежели политические в виде толпы фанатов Дональда Трампа, которого многие политологи уже списывают в утиль.

В день протестов курс доллара почти не изменился к основным мировым валютам. За день американская валюта упала к евро на 0,001%, до $1,23, что можно считать статистической погрешностью. А индекс DXY, который отражает курс доллара к шести основным валютам, снизился всего на 0,03%, что тоже можно считать стабильностью.

- События в США можно интерпретировать по-разному: как "праздник демократии" или как неудачную попытку вернуть "победу", - поясняет член совета НБУ Виталий Шапран. - Но это внутренние дела США, их традиции и политические процессы, которые нужно уважать. Впрочем, вижу, что новости США в ночь перед Рождеством эмоционально всколыхнули владельцев долларовых сбережений в Украине. По этому поводу хочу сказать следующее. Во-первых, место глобальной мировой валюты не является вакантным. По состоянию на ближайшие годы доллар США в системе международных расчетов заменить просто нечем. Во-вторых, в США финансовые институты и регуляторы имеют высокий уровень институциональной способности. Федеральный резерв и Комиссия по ценным бумагам работают независимо от политических процессов, даже если они выходят за традиционные рамки.

По его словам, несколько лет назад, когда при противостоянии демократов и республиканцев в Конгрессе не принимали бюджет, и кризис был более опасной для глобальной экономики, чем то, что мы наблюдаем сейчас.

- В-третьих, в ночь с 6 на 7 января на рынке евро-доллар евро несколько раз штурмовали отметку 1,24, но так и не вышла ее, и сейчас торгуется у отметки 1,22-1,23, - говорит Шапран. - Валютный рынок не отреагировал на события в США. Но сама ситуация создана как для учебника и наглядно демонстрирует необходимость диверсификации сбережений. Кто еще три месяца назад мог спрогнозировать политические риски в США? А набор глобальных рисков может носить и естественный характер (например, из-за природных катастроф), которые вообще невозможно просчитать и предвидеть. Поэтому не забывайте в своей корзине валют о гривне с ее более или менее привлекательными ставкам и помните о евро, от курса которого зависят цены на наш импорт из стран ЕС.