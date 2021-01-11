Как изменятся ставки по кредитам: в НБУ дали прогноз на 2021

Об этом первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова написала на своей сторонке в Facebook.





Как отметила Рожкова, качественные заемщики могут получить короткие кредиты под 7-8% годовых в гривне и на 2-3% в иностранной валюте. Длинное финансирование - под 10-11% годовых в гривне и 3-4% в инвалюте. Еще год назад цена гривневого займа была минимум 16% годовых.





"В 2021-м попробуем еще больше снизить эту среднюю температуру по палате", - добавила она.





Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить процентные ставку на уровне 6,0% с 11 декабря 2020 года. Таким образом, ставка осталась на минимальном в истории уровне Украины.





Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в ноябре 2020 года в национальной валюте составили 34,7% годовых. По сравнению с октябрем 2020 года ставки снизились на 0,5 п.п.



