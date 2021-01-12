Производители промышленной продукции поднимают цены

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.





В частности, в добывающей промышленности цены выросли на 29,5%, в перерабатывающей промышленности – на 15,7%, в текстильном производстве – на 4,7%, в производстве изделий из древесины, производстве бумаги и полиграфической деятельности – на 10,5%, в металлургии – на 25,2%, в химическом производстве – на 20,9%, в фармацевтическом производстве - на 10,4%, в машиностроении – на 2,1%.





Цены в производстве товаров промежуточного потребления за год выросли на 21,9%, в производстве инвестиционных товаров – на 3,6%, в производстве товаров краткосрочного пользования – на 18,7%, в производстве энергии – на 7,6%, в производстве товаров длительного пользования – на 8,4%.





Что этому предшествовало





- Спад промышленного производства в Украине в ноябре 2020 года в годовом выражении – к ноябрю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 0,3% после падения на 5% в октябре.

- Спад промышленного производства в Украине в октябре 2020 года в годовом выражении – к октябрю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 5% после падения на 4,4% в сентябре.

- В 2019 году цены промышленных производителей упали на 7,4%, тогда как в предыдущие годы наблюдался рост: в 2018 году – на 14,2%, в 2017-м – на 16,5%, в 2016-м – на 35,7%, в 2015 - 25,4%.



