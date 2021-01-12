Торговля Украины рухнула на $7 млрд за год

По итогам 2020 года объем внешней торговли Украины сократился на 7 млрд долларов и составил 103 млрд. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.





Так, за год импорт составил $54,2 млрд, что на 10,3% или на $6,2 млрд меньше, чем в 2019 году.





При этом экспорт сократился всего на 1,7% ($850 млн) до $49,2 млрд за отчетный период.





Несмотря на значительное снижение импорта, сальдо внешней торговли осталось отрицательным и в 2020 году и составило $5 млрд.





Главными импортерами Украины стали Китай ($8,3 млрд), Германия ($5,1 млрд) и Россия ($4,6 млрд).





Украина же больше всего продавала товаров в Китай ($7,1 млрд), Польшу ($3,3 млрд) и Россию ($2,7 млрд).





В основном, Украина экспортировала зерновые ($9,4 млрд), черные металлы ($7,7 млрд), жиры и масла ($5,8 млрд).





Закупала Украина больше всего топлива и нефтепродуктов ($8 млрд), продукции машиностроения ($6,1 млрд) и автомобилей ($5,5 млрд).





Ранее в Минэкономики заявили, что по итогом 2020 года торговый дефицит Украины снизился с $10,22 млрд до $4,9 млрд.



















