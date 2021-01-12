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Экономика и Финансы
12 января 21, 13:59
Торговля Украины рухнула на $7 млрд за год
Торговля Украины
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В прошлом году торговый дефицит Украины снизился вдвое. Экспорт упал всего на 850 млн долларов.
По итогам 2020 года объем внешней торговли Украины сократился на 7 млрд долларов и составил 103 млрд. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Так, за год импорт составил $54,2 млрд, что на 10,3% или на $6,2 млрд меньше, чем в 2019 году.

При этом экспорт сократился всего на 1,7% ($850 млн) до $49,2 млрд за отчетный период.

Несмотря на значительное снижение импорта, сальдо внешней торговли осталось отрицательным и в 2020 году и составило $5 млрд.

Главными импортерами Украины стали Китай ($8,3 млрд), Германия ($5,1 млрд) и Россия ($4,6 млрд).

Украина же больше всего продавала товаров в Китай ($7,1 млрд), Польшу ($3,3 млрд) и Россию ($2,7 млрд).

В основном, Украина экспортировала зерновые ($9,4 млрд), черные металлы ($7,7 млрд), жиры и масла ($5,8 млрд).

Закупала Украина больше всего топлива и нефтепродуктов ($8 млрд), продукции машиностроения ($6,1 млрд) и автомобилей ($5,5 млрд).

Ранее в Минэкономики заявили, что по итогом 2020 года торговый дефицит Украины снизился с $10,22 млрд до $4,9 млрд.





Источник: https://korrespondent.net/
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