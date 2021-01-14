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Экономика и Финансы
14 января 21, 23:08
В Украине снизили тарифы ЖКХ
КМУ
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В Слуге народа заверили, что общая сумма платежек уже с февраля уменьшится на 500-800 гривен.

На онлайн-встрече фракции Слуга народа с премьер-министром Денисом Шмыгалем и врио министра энергетики Юрием Витренко согласовали снижение тарифов на газ. Об этом сообщила нардеп от СН Юлия Гришина в четверг, 14 января.

"Итак, газ - максимальная цена по Украине - 6,99. Тариф на распределение - максимум 1,79 грн. Цена будет почти одинаковой по стране, без значимых различий, как сейчас. Общая сумма платежек с 1 февраля уменьшится на 500-800 грн. Постановление КМУ по тарифам будет принято 15 или 18 января!" - написала Гришина.

Во встрече также участвовали председатель Антимонопольного комитета Ольга Пищанская и председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Депутат добавила, что проект решения НКРЭКУ уже на сайте, а новые тарифы утвердят уже 19 января.

Напомним, что ранее в Украине прошли тарифные протесты. В Закарпатской, Ивано-Франковской и Полтавской областях прошли протесты против повышения коммунальных тарифов.

Также сообщалось, что Кабмин провел конструктивную встречу с МВФ по газу. В МВФ с беспокойством восприняли решение Кабмина вернуть госрегулирование цен на газ. Власти ищут компромисс.
Korrespondent
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