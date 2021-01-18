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Новости
Экономика и Финансы
18 января 21, 11:39
Когда заработает накопительная пенсионная система
Денис Шмыгаль
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Закон о введении в Украине накопительного уровня пенсионной системы могут принять уже в 2021 году.
Кабмин разработал с Министерством социальной политики стратегию введения накопительной пенсионной системы.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в интервью "Интерфаксу".

По его словам, стратегию согласовали с профильным комитетом Верховной рады.

"Сейчас этот вопрос находится в законодательной плоскости. Соответствующий проект закона подготовлен, будем просить парламентариев принять его как можно скорее, чтобы в этом году эта накопительная пенсионная система была введена", - сказал Шмыгаль.

Он говорит, что такая система нужна Украине так же, как цивилизованный фондовый рынок.

"Есть презентация, подготовленная Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовым рынкам совместно с USAID, ЕБРР и Американской торговой палатой. Они готовы выделить финансирование. Там огромный масштаб работы", - добавил он.

В ближайшее время будет подписан меморандум, после чего начнется его внедрение, рассказал Шмыгаль.

"Мы хотим, чтобы нормальный фондовый рынок заработал через год. Но там масса законодательной работы. Поэтому, с учетом всех нюансов бюрократии, для полноценной работы может понадобиться три года", - отметил он.

Источник: https://news.rbc.ua/
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