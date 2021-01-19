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Экономика и Финансы
19 января 21, 11:22
НБУ вводит в оборот новую памятную монету номиналом 20 грн
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Национальный банк с 21 января 2021 года вводит в обращение памятную монету "К 150-летию со дня рождения Леси Украинки".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает Цензор.НЕТ.

Серебряная монета номиналом 20 грн посвящена украинской поэтессе, драматургу, переводчице, литературному критику и общественному деятелю - Лесе Украинке (Лариса Петровна Косач).

"Леся Украинка - один из самых выдающихся украинских художников слова. Многогранный талант писательницы отобразился в самых разнообразных жанрах - лирике, эпосе, драме, прозе, публицистике. Ее творчество полно глубоких патриотических чувств к Украине", - отметили в НБУ.

На аверсе монеты размещены: вверху надпись УКРАИНА, справа от которого малый Государственный Герб Украины; и композиция, символизирующая яркий, эмоциональный, богатый мир поэзии Леси Украинский: слева на зеркальном фоне - стилизованные под свечи образы мужчины и женщины; справа - ключ журавлей, над которым номинал и год чеканки монеты.

"На реверсе монеты на фоне стилизованных веток с листьями изображен портрет Леси Украинки; слева - годы жизни 1871/1913; надписи: ЛЕСЯ/УКРАИНКА (под портретом), Л. Косач-Квитка / (В ЛИТЕРАТУРЕ ЛЕСЯ УКРАИНКА) (факсимиле Леси Украинки)", - говорится в сообщении.

Художники: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульпторы: Роман Чайковский, Владимир Атаманчук

Масса драгоценного металла в чистоте: 62,2 г. Тираж: 2500 шт.
censor.net.ua
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