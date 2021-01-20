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Новости
Экономика и Финансы
20 января 21, 10:10
Фонд соцстрахования за год увеличил ежемесячные выплаты
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В 2020 году Фонд социального страхования Украины (ФССУ) в полном объеме профинансировал ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве и членам их семей — за этот период Фонд начислил 9,4 млрд грн ежемесячных выплат.
Как отмечают в пресс-службе ФССУ, средний размер помощи от Фонда соцстрахования, которая призвана полностью компенсировать потерпевшему утраченный заработок в соответствии с процентом утраченной трудоспособности (или членам его семьи в случае смерти потерпевшего), составил 3 840,30 грн по итогам 2020 года.

В ФССУ подчеркнули, что по сравнению с 2019 годом, сумма материальной помощи от государства возросла на 13,8%.

При этом, ФССУ проводит ежемесячные страховые выплаты для более 201 тысячи человек.

В частности, указанные ежемесячные выплаты в течение 2020 года ФССУ осуществлял для 46 работников учреждений здравоохранения, которым установлена ​​стойкая потеря трудоспособности вследствие острого профессионального заболевания COVID-19 и членам их семей в случае смерти медиков.

В Фонде страхования напоминают, что размер ежемесячной страховой выплаты определяется в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности и среднемесячной заработной платы пострадавшего перед наступлением страхового случая.

При этом, максимальный размер ежемесячной страховой выплаты не должен превышать 10 размеров прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на дату наступления права на страховую выплату.

Источник: https://delo.ua/
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