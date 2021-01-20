Есть все предпосылки для запуска прозрачного рынка земли

Об этом во время встречи Управляющего комитета по земельной реформе с участниками внедрения рынка земли заявил ведущий эксперт Всемирного банка Клаус Дейнингер, говорится в сообщении Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства.





Он отметил, что в Украине есть все предпосылки для внедрения прозрачного рынка земли, которое повысит эффективность использования земельных ресурсов, обеспечит основу для развития сельского хозяйства, сельских территорий и местного населения.





Как уточнил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, внедрение рынка земли и обеспечение всех необходимых инструментов для его успешного функционирования остается приоритетом для правительства Украины на 2021 г.





«Все приоритеты правительства Украины относительно дальнейшего внедрения земельной реформы распространяются и на 2021, ведь через полгода стартует рынок земли. Для нас важно обеспечить все необходимые предпосылки для успешного запуска земельного рынка и его дальнейшего функционирования», — сказал он.





В частности, речь идет о разработке и имплементации земельного законодательства, введении дерегуляции в сфере земельных отношений, передаче полномочий по распоряжению землями местным громадам, введении системы электронных аукционов, земельного мониторинга.





Участники встречи договорились, что «дорожная карта» дальнейшей совместной работы в рамках Управляющего комитета по земельной реформе будет окончательно утверждена в начале февраля.



