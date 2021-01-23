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Экономика и Финансы
23 января 21, 13:21
В Украине начало расти промпроизводство
промпроизводство
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С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в декабре 2020 года увеличилось на 3,2%.
Промышленное производство в Украине в 2020 году снизилось на 5,2%, но в декабре прошлого года впервые с мая 2019 года был зафиксирован его рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – на 4,8%. Об этом свидетельствуют данные Госстата в пятницу, 22 января.

Указано, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в декабре 2020 года увеличилось на 3,2%.

Госстат указывает, что к предыдущему месяцу рост промышленного производства в декабре составил 2,8%, а с учетом сезонной корректировки – 1,1%.

В перерабатывающей промышленности в декабре-2020 к декабрю-2019 рост составил 1,8%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 5,4%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 15,8%.

Согласно сообщению, в целом за минувший год в перерабатывающей промышленности зафиксировано снижение производства на 6,9%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 3,1%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 1,3%.

Напомним, в ноябре 2020 года в Украине сократилось падение промпроизводства. В последнем месяце осени объемы промышленного производства по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 0,3%. Это значительно меньше, чем в течение всего прошлого года.

Источник: https://korrespondent.net/
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