В Украине начало расти промпроизводство

Промышленное производство в Украине в 2020 году снизилось на 5,2%, но в декабре прошлого года впервые с мая 2019 года был зафиксирован его рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – на 4,8%. Об этом свидетельствуют данные Госстата в пятницу, 22 января.





Указано, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в декабре 2020 года увеличилось на 3,2%.





Госстат указывает, что к предыдущему месяцу рост промышленного производства в декабре составил 2,8%, а с учетом сезонной корректировки – 1,1%.





В перерабатывающей промышленности в декабре-2020 к декабрю-2019 рост составил 1,8%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 5,4%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 15,8%.





Согласно сообщению, в целом за минувший год в перерабатывающей промышленности зафиксировано снижение производства на 6,9%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 3,1%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 1,3%.





Напомним, в ноябре 2020 года в Украине сократилось падение промпроизводства. В последнем месяце осени объемы промышленного производства по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 0,3%. Это значительно меньше, чем в течение всего прошлого года.



