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Экономика и Финансы
24 января 21, 11:15
«Укрзализныця» закупит 39 тысяч тонн дизтоплива
Укрзализныця
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АО «Укрзализныця» провела четыре закупочных отбора по рамочному соглашению о поставке дизельного топлива общим объемом 39 тыс. тонн по начальным ценам 21,5-21,6 тыс. гривен за тонну.
Согласно информации на портале ProZorro, в двух из четырех отборов по 10 тыс. тонн дизтоплива каждый победила компания «Анвитрейд» с ценой в 21,61 тыс. гривен за тонну.+

Еще один лот на 10 тыс. тонн взяла компания «Альянс Энерго Трейд» с ценой в 21,558 тыс. гривен за тонну.
Лот на поставку 9 тыс. тонн дизтоплива выиграла компания «Оил-Трейд 2018» с ценой в 21,6 тыс. гривен за тонну.

В апреле 2020 года «Укрзализныця» заключила рамочное соглашение с 12 поставщиками дизельного топлива, которые присоединились к тендерному процессу: «Алпен Трейд», «ОККО Контракт», «Альянс Энерго Трейд», «Анвитрейд», «Торговый дом «Газтрим», «Торговый дом «Сокар Украина», «Глуско Украина», «Оил-Трейд 2018», «Торум», «Укргаздобыча», «Ливайн Торг» и «Южная топливно-экспедиционная компания».

Согласно реестру юридических лиц и физлиц-предпринимателей, основателем «Анвитрейд» является польская «Векслер Глобал Трейдинг СП. З О.О.», конечным бенефициаром которой, как и главой «Анвитрейда», является гражданин Польши Петр Белз.

«Альянс Энерго Трейд» основан в 2012 году, его конечным бенефициаром является Роман Адамов. Компания работает в сфере международного трейдинга, крупно- и мелкооптовых продаж, осуществляя поставки из России, Беларуси, Литвы, а также через морские терминалы.

Кременчугский «Оил-Трейд 2018» с уставным капиталом 1 тыс. гривен согласно единому госреестру юрлиц принадлежит в равных долях бизнесменам Виталию Островскому и Андрею Алексееву.

Источник: https://368.media/
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