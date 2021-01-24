«Укрзализныця» закупит 39 тысяч тонн дизтоплива

Согласно информации на портале ProZorro, в двух из четырех отборов по 10 тыс. тонн дизтоплива каждый победила компания «Анвитрейд» с ценой в 21,61 тыс. гривен за тонну.+





Еще один лот на 10 тыс. тонн взяла компания «Альянс Энерго Трейд» с ценой в 21,558 тыс. гривен за тонну.

Лот на поставку 9 тыс. тонн дизтоплива выиграла компания «Оил-Трейд 2018» с ценой в 21,6 тыс. гривен за тонну.





В апреле 2020 года «Укрзализныця» заключила рамочное соглашение с 12 поставщиками дизельного топлива, которые присоединились к тендерному процессу: «Алпен Трейд», «ОККО Контракт», «Альянс Энерго Трейд», «Анвитрейд», «Торговый дом «Газтрим», «Торговый дом «Сокар Украина», «Глуско Украина», «Оил-Трейд 2018», «Торум», «Укргаздобыча», «Ливайн Торг» и «Южная топливно-экспедиционная компания».





Согласно реестру юридических лиц и физлиц-предпринимателей, основателем «Анвитрейд» является польская «Векслер Глобал Трейдинг СП. З О.О.», конечным бенефициаром которой, как и главой «Анвитрейда», является гражданин Польши Петр Белз.





«Альянс Энерго Трейд» основан в 2012 году, его конечным бенефициаром является Роман Адамов. Компания работает в сфере международного трейдинга, крупно- и мелкооптовых продаж, осуществляя поставки из России, Беларуси, Литвы, а также через морские терминалы.





Кременчугский «Оил-Трейд 2018» с уставным капиталом 1 тыс. гривен согласно единому госреестру юрлиц принадлежит в равных долях бизнесменам Виталию Островскому и Андрею Алексееву.



