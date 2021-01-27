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Экономика и Финансы
27 января 21, 10:30
ПриватБанк и Ощадбанк предупредили клиентов о новых правилах
приватбанк
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Государственные банки Ощадбанк и ПриватБанк запустили важное обновление в терминалах
С минувшего воскресенья Ощадбанк и ПриватБанк запустили важную функцию в терминалах.

Государственные банки Ощадбанк и ПриватБанк запустили важное обновление в терминалах. Теперь каждый украинец сможет в них обменивать валюту. Это стало возможно благодаря новым постановлениям Национального банка Украины.

Данную информацию предоставили сотрудники Нацбанка на сайте организации. Новые законы касаются работы всех финансовых организаций Украины, имеющих в своем распоряжении терминалы самообслуживания. Теперь данные автоматы будут переоборудованы таким образом, чтобы пользователи могли менять в них валюту на гривны.

Но в этой услуге есть определенный нюанс. Дело в том, что украинцы смогут только менять свою валюту на гривны. А вот, чтобы купить валюту, то нужно будет воспользоваться услугами обменных пунктов или банков. Но все равно теперь тем, кто хочет продать валюту других стран, будет намного проще это сделать.

Кроме того в Украине изменилась и система получения переводов в валюте из других стран. Подтверждать данную операцию отныне можно с помощью биометрического загранпаспорта или через мобильное приложение "Действие" с ID-картой.

Также дополнительные услуги в банках теперь доступны и тем людям, которые хотят заработать больше денег на государственных облигациях или собственных вкладах.
 
Например, покупать валюту можно в режиме "форвард" - это значит, что деньги можно получить с отсрочкой, а не в момент заключения сделки. При том, что курс валют будет зафиксирован именно тот, который был на момент заключения договора. Это очень удобно и в первую очередь очень выгодно для самих украинцев. Теперь не будет необходимости переплачивать при возврате средств.
Источник: hyser.com.ua
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