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Новости
Экономика и Финансы
27 января 21, 17:54
Кабмин предлагает установить ежегодную индексацию пенсий
Денис Шмыгаль
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Кабинет министров предлагает Верховной Раде с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

"Правительство предлагает с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта. Сегодня мы утвердили соответствующий законопроект, имеющий целью совершенствование пенсионного законодательства и, соответственно, рост пенсионного обеспечения граждан", - написал Шмыгаль.

"Этот вопрос больше не должен быть элементом политических манипуляций. Мы предлагаем сделать все прозрачно и установить четкие сроки, когда должна происходить индексация", - добавил он.

Отмечается, что законопроектом также предлагается урегулировать вопрос индексации пенсий некоторых категорий граждан, индексация пенсий которых ранее не проводилась.
censor.net.ua
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