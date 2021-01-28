У СБУ, МВД и налоговой отобрали "экономическую" кормушку

Уже решено: в Украине появится новый правоохранительный орган, который по силе и мощи сможет потягаться с НАБУ. 28 января Верховная Рада приняла в целом законопроект "Про Бюро экономической безопасности Украины". Дело осталось за подписью президента, но с этим вряд ли будут тянуть.
Кто выиграет от создания БЭБ и кто потеряет, выясняла "КП" в Украине".Торговались пять лет
О создании единого органа, который бы встал на стражу экономической безопасности, заговорили еще в 2014 году, кивая на пример Европы. В 2016-и идея оформилась, в 2017-м даже внесли изменения в Налоговый кодекс. Но дальше дело забуксовало. Ни одно из ведомств, занимавшихся экономическими преступлениями, не желало сливать свои "кормушки" в одну и отдавать в чужие руки. МВД хотело сохранить "экономическую" полицию, СБУ – аналогичное подразделение, а в фискальной службе оказалась очень кстати налоговая милиция, которую сгоряча лишили функций, но потом вернули назад. Как бы временно.
В ходе торгов несколько раз менялось название будущего органа. Изначально он задумывался как Служба финансовых расследований, потом трансформировался в Национальное бюро финансовой безопасности, Службу экономических расследований. В Раду было подано несколько законопроектов, но ни один не устраивал всех.
Получив президентскую булаву, Владимир Зеленский также заговорил о создании единого органа по защите экономики, однако споры продолжались. Более-менее идея вызрела летом прошлого года, а осенью законопроект 3087-д был принят в первом чтении. Редакция предполагала, что БЭБ подчиняется президенту, усиливая таким образом его власть. И директора новосозданного бюро тоже назначает президент. Но депутаты, кстати, вспомнили, что под ногами уже валяются одни грабли.
- Конституция предусматривает, что создание специальных органов – это полномочие Кабмина, - говорит юрист Иван Ступак. – У нас уже был прецедент с признанием неконституционным назначения директора Артема Сытника.Больше всех пострадает СБУ
Редакция, которую депутаты приняли 28 января, подчиняет БЭБ Кабинету министров, отобранную на конкурсной основе кандидатуру директора будет представлять на суд Кабмина премьер.
- В связи с созданием Бюро экономической безопасности будут ликвидированы налоговая милиция и экономические подразделения в составе Национальной полиции и Службы безопасности Украины, - говорит "КП" в Украине" один из авторов законопроекта – глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Больше всего от реформы пострадает СБУ. Ее лишат не только возможности влиять на экономику, но и упразднят самое "дорогое" управление "К" - по борьбе с коррупцией.
По слухам, которые могут быть только слухами, к ускоренному принятию закона о БЭБ депутатов подтолкнул недавний скандал в СБУ с попыткой заказного убийства на почве дележа сфер влияния.
Без слухов наши западные партнеры давно настаивают на том, что спецслужба должна заниматься контрразведкой и политической безопасностью государства, а не руководить контрабандистами и получать откаты с конвертационных центров. А МВД требует создать орган по борьбе с экономической преступностью, угрожая отказом в траншах.Свои детективы и следователи
Что конкретно войдет в подследственность БЭБ, будет решаться на следующей неделе, говорит Даниил Гетманцев. Но уже очевидно, что это будут налоговые преступления, в том числе мошенничество с НДС, расхищения государственной собственности, махинации с ценными бумагами.
- Служебные злоупотребления, взяточничество останутся в подследственности НАБУ и ГБР. В редких случаях БЭБ сможет расследовать такие преступления, если выявит их в ходе расследования основного, - говорит Даниил Гетманцев.
Так что ведомство Артема Сытника не понесет потерь. Даже может гордиться тем, что структура новой службы фактически слизана с НАБУ.
В Бюро экономической безопасности тоже будут свои детективы, облеченные правом на оперативно-розыскную деятельность, и свои следователи. Не будет только "своей" прокуратуры и "своего" суда, как у НАБУ. Надзор за деятельностью БЭБ будут осуществлять в Офисе генерального прокурора.Ставки могут возрасти
Юристы не спешат открывать шампанское.
- Когда в независимой Украине создавали Службу безопасности, за основу взяли советский КГБ. Были созданы аттестационные комиссии, которые возглавили замначальники управлений и начальники региональных управлений, - говорит генерал-майор юстиции Василий Вовк. – За три дня все бывшие работники КГБ стали сотрудниками СБУ. Вот так же будет и здесь: 80% штата налоговой милиции, экономического подразделения СБУ, полиции перейдут в новую службу.
Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец тоже считает, что для экономики страны мало что изменится.
- На мой взгляд, все эти помпезные структуры направлены не на борьбу с преступностью, а на усиление какой-то политической партии. Так, "Народный фронт" перекроил под себя МВД, Петр Порошенко создал НАБУ, кто-то курирует ГБР. На самом деле, я думаю, СБУ и Нацполиция оставят за собой влияние на бизнес. Метод проверенный: открывают производство по надуманному преступлению, потом вскрывается более крупное экономическое, и лакомое дело остается в руках, - говорит адвокат.
Ростислав Кравец также отмечает, что к оптимизму не располагает пример НАБУ. Этакая гора, обходящаяся государству в миллиарды гривен, исправно рожает мышей.
- Боюсь, что и от БЭБ мы получим такой же эффект. Все воровские схемы, так же, как и коррупционные, сохранятся, - констатирует юрист. – Может быть, только ставки возрастут.
К слову, предприниматели уже придумали про новый орган шутку: "Раньше нас пускали по кругу, а теперь будем заносить в один адрес".