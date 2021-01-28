У СБУ, МВД и налоговой отобрали "экономическую" кормушку

Уже решено: в Украине появится новый правоохранительный орган, который по силе и мощи сможет потягаться с НАБУ. 28 января Верховная Рада приняла в целом законопроект "Про Бюро экономической безопасности Украины". Дело осталось за подписью президента, но с этим вряд ли будут тянуть.

Кто выиграет от создания БЭБ и кто потеряет, выясняла "КП" в Украине".

О создании единого органа, который бы встал на стражу экономической безопасности, заговорили еще в 2014 году, кивая на пример Европы. В 2016-и идея оформилась, в 2017-м даже внесли изменения в Налоговый кодекс. Но дальше дело забуксовало. Ни одно из ведомств, занимавшихся экономическими преступлениями, не желало сливать свои "кормушки" в одну и отдавать в чужие руки. МВД хотело сохранить "экономическую" полицию, СБУ – аналогичное подразделение, а в фискальной службе оказалась очень кстати налоговая милиция, которую сгоряча лишили функций, но потом вернули назад. Как бы временно.

В ходе торгов несколько раз менялось название будущего органа. Изначально он задумывался как Служба финансовых расследований, потом трансформировался в Национальное бюро финансовой безопасности, Службу экономических расследований. В Раду было подано несколько законопроектов, но ни один не устраивал всех.

Получив президентскую булаву, Владимир Зеленский также заговорил о создании единого органа по защите экономики, однако споры продолжались. Более-менее идея вызрела летом прошлого года, а осенью законопроект 3087-д был принят в первом чтении. Редакция предполагала, что БЭБ подчиняется президенту, усиливая таким образом его власть. И директора новосозданного бюро тоже назначает президент. Но депутаты, кстати, вспомнили, что под ногами уже валяются одни грабли.

- Конституция предусматривает, что создание специальных органов – это полномочие Кабмина, - говорит юрист Иван Ступак. – У нас уже был прецедент с признанием неконституционным назначения директора Артема Сытника.

Редакция, которую депутаты приняли 28 января, подчиняет БЭБ Кабинету министров, отобранную на конкурсной основе кандидатуру директора будет представлять на суд Кабмина премьер.

- В связи с созданием Бюро экономической безопасности будут ликвидированы налоговая милиция и экономические подразделения в составе Национальной полиции и Службы безопасности Украины, - говорит "КП" в Украине" один из авторов законопроекта – глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Больше всего от реформы пострадает СБУ. Ее лишат не только возможности влиять на экономику, но и упразднят самое "дорогое" управление "К" - по борьбе с коррупцией.

По слухам, которые могут быть только слухами, к ускоренному принятию закона о БЭБ депутатов подтолкнул недавний скандал в СБУ с попыткой заказного убийства на почве дележа сфер влияния.

Без слухов наши западные партнеры давно настаивают на том, что спецслужба должна заниматься контрразведкой и политической безопасностью государства, а не руководить контрабандистами и получать откаты с конвертационных центров. А МВД требует создать орган по борьбе с экономической преступностью, угрожая отказом в траншах.

Что конкретно войдет в подследственность БЭБ, будет решаться на следующей неделе, говорит Даниил Гетманцев. Но уже очевидно, что это будут налоговые преступления, в том числе мошенничество с НДС, расхищения государственной собственности, махинации с ценными бумагами.

- Служебные злоупотребления, взяточничество останутся в подследственности НАБУ и ГБР. В редких случаях БЭБ сможет расследовать такие преступления, если выявит их в ходе расследования основного, - говорит Даниил Гетманцев.

Так что ведомство Артема Сытника не понесет потерь. Даже может гордиться тем, что структура новой службы фактически слизана с НАБУ.

В Бюро экономической безопасности тоже будут свои детективы, облеченные правом на оперативно-розыскную деятельность, и свои следователи. Не будет только "своей" прокуратуры и "своего" суда, как у НАБУ. Надзор за деятельностью БЭБ будут осуществлять в Офисе генерального прокурора.

Юристы не спешат открывать шампанское.

- Когда в независимой Украине создавали Службу безопасности, за основу взяли советский КГБ. Были созданы аттестационные комиссии, которые возглавили замначальники управлений и начальники региональных управлений, - говорит генерал-майор юстиции Василий Вовк. – За три дня все бывшие работники КГБ стали сотрудниками СБУ. Вот так же будет и здесь: 80% штата налоговой милиции, экономического подразделения СБУ, полиции перейдут в новую службу.

Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец тоже считает, что для экономики страны мало что изменится.

- На мой взгляд, все эти помпезные структуры направлены не на борьбу с преступностью, а на усиление какой-то политической партии. Так, "Народный фронт" перекроил под себя МВД, Петр Порошенко создал НАБУ, кто-то курирует ГБР. На самом деле, я думаю, СБУ и Нацполиция оставят за собой влияние на бизнес. Метод проверенный: открывают производство по надуманному преступлению, потом вскрывается более крупное экономическое, и лакомое дело остается в руках, - говорит адвокат.

Ростислав Кравец также отмечает, что к оптимизму не располагает пример НАБУ. Этакая гора, обходящаяся государству в миллиарды гривен, исправно рожает мышей.

- Боюсь, что и от БЭБ мы получим такой же эффект. Все воровские схемы, так же, как и коррупционные, сохранятся, - констатирует юрист. – Может быть, только ставки возрастут.

К слову, предприниматели уже придумали про новый орган шутку: "Раньше нас пускали по кругу, а теперь будем заносить в один адрес".