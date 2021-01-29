В Нацбанке ожидают всплеск инфляции

В текущем году инфляция ускорится до 7%, главными причинами будут факторы предложения. Такой прогноз содержится в ежеквартальном Инфляционном отчете Нацбанка.





Отмечается, что главными факторами всплеска инфляции будут факторы предложения, в частности продовольствия и подорожание энергоносителей - автомобильного топлива, природного газа для населения и зависящих от него услуг ЖКХ.





Также важным фактором ускорения инфляции будет повышение минимальной заработной платы (до 6 000 грн в январе и 6 500 грн в декабре 2021 года), что, помимо роста потребительского спроса, приведет к увеличению издержек бизнеса на заработную плату и налоговой нагрузки.





"Соответственно ожидается, что бизнес будет компенсировать эти дополнительные расходы путем повышения цен", - говорится в обзоре.





Отмечается, что рост продовольственной инфляции в первом полугодии текущего года продолжится вследствие низкого прошлогоднего урожая большинства сельскохозяйственных культур.





Однако действие большинства шоков предложения иссякнет после поступления в продажу продукции нового урожая, что обусловит замедление продовольственной инфляции в конце года до 6%, говорится в обзоре.





Ранее Госстат сообщал, что в декабре 2020 года цены на потребительские товары выросли на 0,9% по сравнению ноябрем.





Также в НБУ прогнозировали, что решение о едином тарифе на электроэнергию ускорит инфляцию на 0,39 процентных пункта.



