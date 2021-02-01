Тарифы на распределение газа снижены: перечень регионов

В Украине для 13 операторов газораспределительных систем пересмотрели тарифы на распределение голубого топлива (абонплата за газ). Их размер ограничили до 1,79 грн за кубометр без НДС.
Соответствующее решение приняли на заседании Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 30 января, говорится на официальной страницы ведомства в Facebook.
"Учитывая многочисленные обращения граждан, с целью недопущения социальной напряженности среди населения и дополнительной защиты потребителей природного газа, НКЭКУ на своем заседании 30 января 2021 пересмотрела тарифы на услуги распределения природного газа", – говорится в сообщении.
У кого изменится тариф:ЧАО "Гадячгаз"
Согласно принятому решению, максимальный тариф на услуги распределения природного газа составит 1,79 грн за 1 куб. м в месяц без НДС.
Тарифы на распределение газа – это деньги на содержание и ремонт газовых трубопроводов.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать до конца отопительного сезона.
Ранее сообщалось, что Зеленский требует полного аудита тарифов в Украине. Прежде всего полный аудит должен быть проведет относительно тарифов на отопление, бытовой газ и пользования пассажирским транспортом.
Также мы писали о том, что в Украине установили предельную цену на газ на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 кубический метр. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров.