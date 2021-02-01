Тарифы на распределение газа снижены: перечень регионов

В Украине для 13 операторов газораспределительных систем пересмотрели тарифы на распределение голубого топлива (абонплата за газ). Их размер ограничили до 1,79 грн за кубометр без НДС.

Соответствующее решение приняли на заседании Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 30 января, говорится на официальной страницы ведомства в Facebook.

"Учитывая многочисленные обращения граждан, с целью недопущения социальной напряженности среди населения и дополнительной защиты потребителей природного газа, НКЭКУ на своем заседании 30 января 2021 пересмотрела тарифы на услуги распределения природного газа", – говорится в сообщении.

У кого изменится тариф:

АО "Закарпатгаз"

АО "Ивано-Франковскгаз"

АО "Лубнигаз"

ЗАО "Мелитопольгаз"

АО "Николаевгаз"

АО "Полтавагаз"

ЧАО "Тернопольгаз"

АО "Тысменицагаз"

ЧАО "Уманьгаз",

АО "Харьковгаз"

АО "Черновцыгаз"