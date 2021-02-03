Зеленский наложил санкции на телеканалы 112, NewsOne и ZIK

Владимир Зеленский ввел в действие экономические санкции в отношении народного депутата а и трех телеканалов, которыми он официально владеет. Указ появился на сайте президента вечером 2 февраля. По словам коллеги Козака по ОПЗЖ Вадима Рабиновича, это значит, что с 3 февраля телеканалы 112, NewsOne, ZIK не смогут вещать, написал он в Фейсбуке. По состоянию на 23:20 112 и ZIK уже не работали.
- Кабинету Министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), предусмотренных пунктом 2 настоящего решения. Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер, - говорится на сайте президента.
Санкции в отношении компаний "АРІАДНА ТВ", "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ", "ТВ ВИБІР", "ПАРТНЕР ТВ", "ЛІДЕР ТВ", "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ", "Нові комунікації", "НОВИНИ 24 ГОДИНИ" включают, в частности:- аннулирование или приостановление лицензий;
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил санкции в отношении информационных каналов иностранной пропагандой и мутным финансированием.
- Решение по санкциям против телеканалов из так называемого пула господина Медведчука (глава политсовета партии ОПЗЖ, - Авт.) вполне ожидаемо и очевидно. И вряд ли оно вызовет вопросы хоть у кого-то, кто анализирует реальную дезинформационную активность РФ в нашем медийном пространстве. Это абсолютно прозрачное решение. Мотивированное, фактическое.
Данные телеканалы весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине. Они, к сожалению, откровенно уже не работают так, как это должно быть с обычными телевизионными вещателями. Тем более есть достаточно веские подтверждения по странным путям финансирования данной пропаганды. И дополнительно - имеется чрезвычайно мутная история по переходу собственности на компании, за которыми закреплены соответствующие лицензии. Всё это заслуживает оценки от государства – и такая оценка дана решением СНБО, - сказал он в комментарии “КП” в Украине”.
Санкции против Тараса Козака и телеканалов введены на пять лет. Эти ограничения в октябре 2018 года предложила Верховная Рада восьмого созыва при президенте Петре Порошенко.