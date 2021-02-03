Зеленский наложил санкции на телеканалы 112, NewsOne и ZIK

- прекращение предоставления услуг по ретрансляции / распространению телепрограмм / предоставлению телекоммуникационных услуг и использованию телекоммуникационных сетей общего пользования;

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил санкции в отношении информационных каналов иностранной пропагандой и мутным финансированием.

- Решение по санкциям против телеканалов из так называемого пула господина Медведчука (глава политсовета партии ОПЗЖ, - Авт.) вполне ожидаемо и очевидно. И вряд ли оно вызовет вопросы хоть у кого-то, кто анализирует реальную дезинформационную активность РФ в нашем медийном пространстве. Это абсолютно прозрачное решение. Мотивированное, фактическое.

Данные телеканалы весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине. Они, к сожалению, откровенно уже не работают так, как это должно быть с обычными телевизионными вещателями. Тем более есть достаточно веские подтверждения по странным путям финансирования данной пропаганды. И дополнительно - имеется чрезвычайно мутная история по переходу собственности на компании, за которыми закреплены соответствующие лицензии. Всё это заслуживает оценки от государства – и такая оценка дана решением СНБО, - сказал он в комментарии “КП” в Украине”.

Санкции против Тараса Козака и телеканалов введены на пять лет. Эти ограничения в октябре 2018 года предложила Верховная Рада восьмого созыва при президенте Петре Порошенко.