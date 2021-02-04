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Экономика и Финансы
4 февраля 21, 12:46
Цены на нефть обновили максимум с начала года
нефть
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Нефть дорожает на заявлении министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и снижении запасов сырья в США.
Мировые цены на нефть эталонных марок уверенно растут и приблизились к $59 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в четверг, 4 февраля.

Так, апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $0,29 (0,49%) – до $58,98 за баррель. По итогам торгов 3 февраля эти контракты подорожали на $1 (1,7%) – до $58,46 за баррель, что является максимумом с февраля 2020 года.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $0,54 (0,97%) – до $56,23 за баррель. В среду фьючерсы выросли в цене на $0,93 (1,7%) – до $55,69 за баррель, самого высокого значения с января прошлого года.

Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $2,75 в пользу Brent.

По данным западных информагентств, поддержку рынку оказало заявление министерского мониторингового комитета ОПЕК+ по итогам заседания в среду, в котором была подчеркнута важность незамедлительного ускорения балансировки нефтяного рынка. Также было заявлено, что спрос на нефть в ближайшее время останется неопределенным, но распространение COVID-вакцин будет способствовать его росту.

Кроме того, Минэнерго США накануне сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю уменьшились на 994 тыс. баррелей – до 475,66 млн баррелей. Резервы терминала в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились за неделю на 1,5 млн баррелей.

Напомним, на этой неделе цена на нефть начала расти на новостях о сокращении добычи Саудовской Аравией. Саудиты и ряд стран ОПЕК+ с февраля снизят добычу нефти на 1,425 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 1,5% мирового спроса на нефть.

Источник: https://korrespondent.net/
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