Цены на нефть обновили максимум с начала года

Мировые цены на нефть эталонных марок уверенно растут и приблизились к $59 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в четверг, 4 февраля.





Так, апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $0,29 (0,49%) – до $58,98 за баррель. По итогам торгов 3 февраля эти контракты подорожали на $1 (1,7%) – до $58,46 за баррель, что является максимумом с февраля 2020 года.





Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $0,54 (0,97%) – до $56,23 за баррель. В среду фьючерсы выросли в цене на $0,93 (1,7%) – до $55,69 за баррель, самого высокого значения с января прошлого года.





Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $2,75 в пользу Brent.





По данным западных информагентств, поддержку рынку оказало заявление министерского мониторингового комитета ОПЕК+ по итогам заседания в среду, в котором была подчеркнута важность незамедлительного ускорения балансировки нефтяного рынка. Также было заявлено, что спрос на нефть в ближайшее время останется неопределенным, но распространение COVID-вакцин будет способствовать его росту.





Кроме того, Минэнерго США накануне сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю уменьшились на 994 тыс. баррелей – до 475,66 млн баррелей. Резервы терминала в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились за неделю на 1,5 млн баррелей.





Напомним, на этой неделе цена на нефть начала расти на новостях о сокращении добычи Саудовской Аравией. Саудиты и ряд стран ОПЕК+ с февраля снизят добычу нефти на 1,425 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 1,5% мирового спроса на нефть.



