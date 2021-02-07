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Экономика и Финансы
7 февраля 21, 16:49
В Украине упростили изменение газопоставщика для субсидианта
газец
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Отныне управления соцзащиты не должны требовать от потребителей подтверждать лично смену поставщика и приносить дополнительные справки

Министерство социальной политики при содействии Группы "Нафтогаз" упростило процедуру информирования о смене поставщика газа для уязвимых категорий населения — бытовых клиентов, которые получают субсидии или льготы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отныне управления соцзащиты не должны требовать от потребителей подтверждать лично смену поставщика и приносить дополнительные справки.

"Клиентам не нужно лично посещать и сообщать управление социальной защиты о смене поставщика и ежемесячную цену газа, ведь теперь между поставщиками и органами соцзащиты налажен обмен данными в электронном формате", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что некоторым потребителям после перехода к газоснабжающей компании "Нафтогаза" прекратили выдавать субсидии. Проблема в том, что компания не предоставляет необходимую информацию органам соцзащиты.

Напомним, Кабинет министров постановлением №25 от 18 января 2021 года ввел предельную цену на газ для населения 6,99 грн за кубометр (с учетом НДС, платы за транспортировку по магистральным газопроводам к внутренним точкам выхода из газотранспортной системы) в феврале-марте 2021 года путем расширения карантинного постановления №1236 от 9 декабря 2020 года.

При этом для возможности установки предельной цены на природный газ правительство внесло его в список социально значимых товаров.

Кроме того, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила тарифы на услуги по распределению природного газа для 13 операторов газораспределительных систем.

Максимальный тариф на услуги распределения природного газа для них составит 1,79 грн за кубометр в месяц без НДС.
Delo
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