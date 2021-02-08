Курс валют на сегодня: доллар резко упал

Национальный банк Украины на вторник, 9 февраля, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27.66 грн/$. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Курс доллара упал на 11 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем и находится ниже психологической отметки 28 грндоллар.

Кроме того, это самый низкий курс доллара с начала 2021 года. Официальный курс доллара снижается восьмой день подряд, опустившись ниже уровня конца декабря: 21 декабря 2020 года он равнялся 27.82 гривен.

Официальный курс евро 9 февраля равняется 33.26 грн/€. Курс евро упал на 2 копейки, и все ближе к психологической отметке 33 грневро.