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Экономика и Финансы
9 февраля 21, 07:10
В госбюджет поступил первый доход от игрового бизнеса
азартные игры
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Получение оплаты подтвердили в казначействе.

В Государственном казначействе подтвердили поступление в бюджет Украины 23,4 миллионов гривен за выдачу первой лицензии на ведение игорного бизнеса в стране. Об этом сообщил в своем Фейсбуке глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый.

- Действительно историческое событие. Шесть дней назад было принято решение о выдаче первой лицензии. А уже сегодня казначейство подтвердило получение оплаты в размере 23,4 миллионов гривен. Рынок заработал, государство получает средства и это - только начало, - написал Рудый.

Законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" Верховная Рада приняла во втором чтении в июле 2020 года. За проект проголосовали 248 парламентариев. Документ предусматривает разрешение на расположение залов с игровыми автоматами в отелях, которые имеют уровень 3, 4 или 5 звезд. Также законом предусмотрена уголовная ответственность за организацию азартных игр без лицензии. 

21 декабря 2020 Кабинет Министров утвердил условия лицензирования в сфере организации и проведения азартных игр, согласно принятому законопроекту.

3 февраля в Украине выдали первую лицензию на ведение игорного бизнеса. Лицензию получила компания "Спейсикс", которая является владельцем товарного знака "Космолот".
kp.ua
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