Курс доллара в Украине пошел вверх

Старания НБУ "просадить" курс гривни дали свои результаты — после того, как регулятор с самого утра 9 февраля выкупил на межбанке 20 млн долларов по курсу 27,59 грн/доллар и потом снова вышел "за дешевым" долларом, курс гривни начал проседать поскольку на рынке стал образовываться перевес спроса на иностранную валюту над предложением. Учитывая то, что НБУ изрядно "пропылесосил" межбанк еще день перед этим, выкупив более 70 млн долларов, проседание гривни не стало неожиданностью. Ведь средние объемы торгов на украинском межбанке находятся на уровне 400-500 млн долларов.

Курс гривны в среду, 10 февраля, остаётся относительно стабильным на уровне 27,7 гривен за доллар.

"Такая динамика наблюдается после того, как накануне на рынке появились покупатели, в результате чего часть спекулянтов, в том числе среди банков, начала закрывать короткие позиции в долларе", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

В то же время, аналитик отмечает, что накануне Минфин привлек 13,1 млрд гривен в бюджет через ОВГЗ, что могло создать небольшую нехватку гривны на рынке и также способствовало развороту курса.

Напомним, 9 февраля Минфин продавал на аукционе государственные ценные бумаги, номинированные в гривне сроком обращения 182, 357, 490, 798, 1197, 2296 дней и долларовые облигации на 428 дней. Ограничение по сумме было установлено только по двум выпускам — продажа ОВГЗ на 182 дня (на 500 млн гривен) и ОВГЗ на 357 дней (1 млрд гривен).

"Отдельно выделим публикацию данных по инфляции, которая по итогам января достигла 6,1% в годовом выражении, что будет подталкивать НБУ к возможному решению по ужесточению кредитно-денежной политики уже в феврале. Кроме того, Национальный банк Украины заявил о том, что проведет стресс-тестирование 30 банков в 2021 году после перерыва из-за пандемии", — говорит Шевчишин.

Исходя из таких факторов, аналитик Forex Club прогнозирует, что вероятно, в ближайшее время гривня продолжит держаться на достигнутых уровнях и будет двигаться в диапазоне 27,6-27,9 гривен за доллар.

Тем временем, 10 февраля по сравнению с 9 февраля, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 2 копейки — с 27,6651 грн/доллар до 27,6426 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 10 февраля:

✅ 1 доллар США — 27,6426 грн;

✅ 1 евро — 33,4406 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,9288 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 38,097 грн.

На межбанковском валютном рынке 10 февраля курс доллара к открытию торгов, по сравнению с 9 февраля в покупке и в продаже вырос на 2 копейки. Во вторник, 9 февраля торги закрылись на уровне 27,70/27,72 грн/доллар. 10 февраля, открылись курсом — 27,72/27,74 грн за доллар.

Курс евро на межбанке в покупке и в продаже вырос больше, чем на 13 копеек. 10 февраля торги по евро стартовали в диапазоне 33,6271/33,6513 грн за евро. 9 февраля закрылись на уровне 33,4948/33,5190 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару сегодня будет 27,65-27,85 грн/доллар, по евро — 33,40-33,85 грн/евро.

На наличном рынке в среду утром средний курс покупки доллара составил 27,64 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,85 грн/доллар. Во вторник доллар покупали-продавали по курсу — 27,65/27,90 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара снизился на 1 копейку, в продаже — на 5 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,25/33,70 грн/евро. По сравнению с 9 февраля курс евро в покупке вырос на 15 копеек, в продаже — на 20 копеек. Во вторник утром евро торговался в диапазоне — 33,10/33,50 грн/евро.