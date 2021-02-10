Дитячі садки, здані в оренду, будуть діяти за призначенням

Фонд державного майна України має намір відновити функціонування за призначенням закладів дошкільної освіти, що нині використовуються органами державної влади та місцевого самоврядування на умовах оренди. Загальна кількість дитсадків, які наразі використовуються не за призначенням, складає 141 одиницю.

Про це повідомляють у Фонді держмайна.

"Фонд державного майна України у взаємодії з місцевими державними адміністраціями провів інвентаризацію закладів дошкільної освіти, які використовуються не за призначенням. За підсумками інвентаризації встановлено перелік користувачів на умовах оренди будівлями закладів дошкільної освіти в особі органів державної влади та місцевого самоврядування. Фонд державного майна підготував пропозиції для чинних користувачів будівель закладів дошкільної освіти щодо переїзду в інші будівлі, які перебувають у державній власності. Після переїзду чинних користувачів заклади дошкільної освіти відновлять функціонування за призначенням", – зазначається у релізі Фонду держмайна.

Зазначається, що найбільша кількість дитячих садочків, які здаються в оренді, розташована у Волинській області – 29 об'єктів, Києві – 25, Полтавській області — 17, Одеській області – 16. Серед найбільших користувачів будівлями дитячих садочків — філії Державної служби зайнятості, Пенсійного фонду, відділи освіти, сільські ради, Національна поліція, суди.

"На початку своєї каденції Президент Володимир Зеленський ініціював масштабний аудит держави. Відновлення функціонування 141 дитячого садка — це щонайменше 14 тисяч нових місць у них без значних інвестицій з боку держави. А це — 14 тисяч молодих родин, які отримають вищу якість життя завдяки ефективній роботі держави", — зазначає заступник голови Фонду держмайна Денис Кудін.