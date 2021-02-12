Доллар и евро снова "поползли" вверх

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 12 февраля, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27.83 гривны за единицу валюты. По сравнению с курсом, установленным на 11 февраля, доллар подрос в цене на 7 копеек и находится ниже психологической отметки 28 гривны за доллар.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс евро 12 февраля равняется 33.81 гривны за единицу валюты. Курс евро вырос на 15 копеек, и перестал стремиться к психологической отметке 33 гривны за один евро.

Курс валют на 12 февраля

Стоит отметить, что эти же курсы валют будут действовать и в выходные – 13 и 14 февраля.