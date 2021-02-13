Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.72
USD
27.88
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
13 февраля 21, 07:54
Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще 4-х кандидатов
ЦВК
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В целом комиссия зарегистрировала семь кандидатов в депутаты на промежуточных выборах, запланированных на 28 марта.

Центральная избирательная комиссия в пятницу, 12 февраля, зарегистрировала четырех кандидатов в депутаты Верховной Рады в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Так, в предвыборной гонке по упомянутому округу участвуют Зверобой-Беленькая Маруся Степановна от партии Европейская солидарность, Зозуля Руслан Петрович от партии Развитие и благосостояние, Кошулинский Руслан Владимирович от Свободы и Юрченко Юрий Иванович от партии Новая демократия.

Как известно, Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта 2021 года промежуточные выборы народного депутата в округах №87 и №50.

Напомним, ранее ЦИК зарегистрировала троих кандидатов на довыборы в Раду - Шевченко Александра от партии За майбутне по округу №87, Викторию Шилову - по округу №50 (Донецкая область) и Михаила Ноняка - по округу №87.
Korrespondent
Ещё по теме:
Известен победитель конкурса на эскиз большого герба Украины
Венгрия вызывает посла Украины и планирует жаловаться в НАТО
По Крыму к админгранице везли зенитные установки. ФОТО
Парламент рассмотрит ряд важных вопросов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Европарламент признал одну из реформ в Украине, - Кабмин
noimageДоллар и евро снова "поползли" вверх
Лента новостей