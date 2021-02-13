Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще 4-х кандидатов

Центральная избирательная комиссия в пятницу, 12 февраля, зарегистрировала четырех кандидатов в депутаты Верховной Рады в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Так, в предвыборной гонке по упомянутому округу участвуют Зверобой-Беленькая Маруся Степановна от партии Европейская солидарность, Зозуля Руслан Петрович от партии Развитие и благосостояние, Кошулинский Руслан Владимирович от Свободы и Юрченко Юрий Иванович от партии Новая демократия.

Как известно, Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта 2021 года промежуточные выборы народного депутата в округах №87 и №50.

Напомним, ранее ЦИК зарегистрировала троих кандидатов на довыборы в Раду - Шевченко Александра от партии За майбутне по округу №87, Викторию Шилову - по округу №50 (Донецкая область) и Михаила Ноняка - по округу №87.