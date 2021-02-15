Курс валют на сегодня: доллар вырос, евро резко упал

Национальный банк Украины на понедельник, 15 февраля, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27.84 грн/$. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Курс доллара вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем и находится немного ниже психологической отметки 28 грндоллар.

Официальный курс доллара до этого снижался девять дней подряд, опустившись ниже уровня конца декабря: 21 декабря 2020 года он равнялся 27.82 гривен. Но теперь тренд развернулся, и уже четвертый день гривна падает.

Официальный курс евро 15 февраля равняется 33.68 грн/€. Курс евро упал на 13 копеек.

12-14 февраля действовали следующие официальные курсы валют: 27.83 грн/$, 33.81 грн/€

Курс европейской валюты продолжает в целом оставаться на самом высоком уровне за три года. Курс евро уже в первые дни января вырос до максимума почти за три года. Выше курс был 30 января 2018 года - 34.96 гривен за евро. Однако потом вновь упал до уровня 34 грневро и ниже.

28 сентября 2020-го официальный курс доллара поднялся до максимума с начала 2020 года, превысив уровень 30 марта (28.1830 гривен за доллар). Следующий максимум случился 2 декабря, когда доллар достиг отметки 28.55 грндоллар. Таким образом, был побит двухлетний рекорд от 30 ноября 2018 года - 28.39 гривен за доллар, когда после захвата российскими оккупантами моряков в Керченском проливе в Украине было введено военное положение.

Следующей остается рекордная отметка - 28.87 грн за доллар. Ее официальный курс пробивал 23 января 2018 года.

Какими были самые низкие курсы гривны в обозримом прошлом относительно основных валют в официальных курсах НБУ? Доллар США 26 февраля 2015 года стоил 30.01 грн. Евро установил свой рекорд 26 января 2018 года - 35.66 грн.